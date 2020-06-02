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Silivri'de kontrolden çıkan araç duvara çarparak durabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 00:10 | Son Güncelleme

Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarparak durabildi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde meydana geldi. Serdar Bıçkıcı'nın kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan evin bahçesindeki barakanın duvarına çarparak durabildi.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü ambulansa alınarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin yapılan çalışmaları izleyen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. (DHA)

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