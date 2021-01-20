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Silivri’de soyguncuyu vuran kuyumcu serbest bırakıldı

20.01.2021 19:43 | Son Güncelleme:
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Silivri’de soyguncuyu vuran kuyumcu serbest bırakıldı

İstanbul Silivri’de soygun için giren zanlı tarafından copla darp edilen kuyumcu, saldırganı vurduğu için çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Silivri Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi’nde copla bir kuyumcu dükkanına giren Mert Y., iş yeri sahibi S.U.’dan altın dolu poşeti aldığı sırada işyeri sahibi ruhsatlı silahıyla zanlıyı vurmuştu.

İstanbul Silivri’de soygun için giren zanlı tarafından copla darp edilen kuyumcu, saldırganı vurduğu için çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silivri Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi’nde copla bir kuyumcu dükkanına giren Mert Y., iş yeri sahibi S.U.’dan altın dolu poşeti aldığı sırada işyeri sahibi ruhsatlı silahıyla zanlıyı vurmuştu. Mert Y. adlı zanlının hayati tehlikeyi atlattığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kuyumcu Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınan Uçman, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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