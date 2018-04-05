Şimdi bu sivilceli halinden eser yok! Herkes sırrını merak ediyor

İşte bir ay gibi bir sürede cildinin düzeldiğini söyleyen genç modelin sırrı...

30 gün içinde sivilcelerinden kurtuldu

1 / 8 Önce sonra... Brianna, “Zor geçirdiğim zamanlar oldu, hayatım çekilmez bir hal almıştı. Bazen kendimi odaya bile kilitledim çünkü kimseyi, hatta ailemi bile görmek istemedim” diyor.

2 / 8 Temizleme yöntemi Cilt bakım rutininin ilk adımı temizliktir. Brianna jojoba yağı kullanıyor. Masaj hareketleriyle cildine yağı uyguladıktan sonra ılık bir havluyla yüzünü temizlediğini söylüyor.

3 / 8 Bir yüz maskesi uygulayın Sonra bir yüz maskesi uyguluyor. Brianna, tarçın ve zerdeçalla 2 tatlı kaşığı balı karıştırarak yüzüne uyguluyor ve bir saat bu şekilde bekliyor. Brianna, bazen kükürt maskesi veya kil maskesi de kullanıyor.

4 / 8 Nemlendirici Bir sonraki adım nemlendirici...

5 / 8 Brianna, kuşburnu ve havuç yağından elde edilen mükemmel bir serum kullanıyor. Ve bunun içine birkaç damla esansiyel lavanta yağı ekliyor. Yine masaj hareketleriyle yüzüne uyguluyor.

6 / 8 Akne izlerine karşı savaş Brianna, yatağa gitmeden önce yüzündeki sivilce lekelerine çiğ shea yağı uyguluyor. Bu adımı asla atlamıyor Brianna.

7 / 8 Bitki bazlı takviyeler alımı Genç model cilt bakım rutininin son adımında bazı bitki takviyeleri alıyor. Zerdeçal, devedikeni sütü, yosun, neem yaprağı ve cehri ağacı hapı kullanan model siz kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın uyarısında bulunuyor.