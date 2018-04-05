Şimdi bu sivilceli halinden eser yok! Herkes sırrını merak ediyor

İşte bir ay gibi bir sürede cildinin düzeldiğini söyleyen genç modelin sırrı...
30 gün içinde sivilcelerinden kurtuldu
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Önce sonra...
Brianna, “Zor geçirdiğim zamanlar oldu, hayatım çekilmez bir hal almıştı. Bazen kendimi odaya bile kilitledim çünkü kimseyi, hatta ailemi bile görmek istemedim” diyor.
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Temizleme yöntemi
Cilt bakım rutininin ilk adımı temizliktir. Brianna jojoba yağı kullanıyor. Masaj hareketleriyle cildine yağı uyguladıktan sonra ılık bir havluyla yüzünü temizlediğini söylüyor.
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Bir yüz maskesi uygulayın
Sonra bir yüz maskesi uyguluyor. Brianna, tarçın ve zerdeçalla 2 tatlı kaşığı balı karıştırarak yüzüne uyguluyor ve bir saat bu şekilde bekliyor. Brianna, bazen kükürt maskesi veya kil maskesi de kullanıyor.
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Nemlendirici
Bir sonraki adım nemlendirici...
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Brianna, kuşburnu ve havuç yağından elde edilen mükemmel bir serum kullanıyor. Ve bunun içine birkaç damla esansiyel lavanta yağı ekliyor. Yine masaj hareketleriyle yüzüne uyguluyor.
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Akne izlerine karşı savaş
Brianna, yatağa gitmeden önce yüzündeki sivilce lekelerine çiğ shea yağı uyguluyor. Bu adımı asla atlamıyor Brianna.
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Bitki bazlı takviyeler alımı
Genç model cilt bakım rutininin son adımında bazı bitki takviyeleri alıyor. Zerdeçal, devedikeni sütü, yosun, neem yaprağı ve cehri ağacı hapı kullanan model siz kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın uyarısında bulunuyor.
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Ve son birkaç şey daha...
Brianna sadece doğal malzemelerden oluşan ürünler kullanıyor. Böyle bir cilt bakım rutininden bir hafta sonra, cilt durumundaki gözle görülür değişiklikleri fark ettiğini, bir ay sonra cildinin mükemmel olduğunu söylüyor. Yukarıda belirtilen ürünlere ek olarak, her gün yüzüne güneş kremi uyguluyor ve bazen sivilce yaralarını tedavi etmek için kremler kullanıyor.
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