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Simpsonlar (The Simpsons) bitiyor mu? Fenomen dizisinin yıldızı beklenen açıklamayı yaptı

27.04.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1989 yılında yayın hayatına başlayan The Simpsons (Simpsonlar) ABD’de şu anda 34. sezonuyla devam ediyor. Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Simpsonlar özellikle kehanetleriyle ilgi çekmeyi başarmıştı. 746. bölüme ulaşan çizgi dizinin ne zaman final yapacağı merak konusu oldu. Dizinin seslendirme sanatçılarından Hank Azaria, 2 sezon onayı daha alındığını söyleyerek hayranlarının endişelerini giderdi.

Simpsonlar (The Simpsons) bitiyor mu? Fenomen dizisinin yıldızı beklenen açıklamayı yaptı

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme gelen Simpsonlar’ın geçmiş bölümlerindeki pek çok detay kehanet olarak sosyal medyada kullanıcıları tarafından gündeme getiriliyor. James L. Brooks, Matt Groening ve Sam Simon yaratıcılığıyla devam eden dizinin Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebolavirüsü, korona virüsü, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga’nın Super Bowl’da havaya uçması gibi olayları bildiği iddia edilmişti. Dizinin 34. sezonu devam ederken Çizgi dizide Moe, Polis Şefi Wiggum ve Comic Book Guy gibi karakterleri seslendiren aktör Hank Azaria, yapımın finali hakkında People dergisine konuştu.

“BEN DE MERAK EDİYORUM”

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Dizinin finalinin zamanını bilmediğini ve kendisinin de final bölümünü merak ettiğini dile getiren Azaria, “Bunu ben de merak ediyorum. Biliyorsunuz, 35. ve 36. sezonları yapıyoruz. Muhtemelen 40'a kadar süreceğini tahmin ediyorum. İyi gidiyor gibi görünüyor" şeklinde yanıt verdi.

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Teknolojinin gelişimiyle birlikte televizyondaki beğenilme standartlarının değiştiğini ifade eden Azaria, “Son 10-15 yılda televizyon yayınlarının iyi iş yapmasının ne anlama geldiğine dair standartlar çok değişti. Ama mevcut standartlar ne olursa olsun, biz iyi gidiyor gibi görünüyoruz. Çalışanlar bunu yapmaktan hâlâ keyif alıyor. Diziyi istiyorlar gibi görünüyor. Bu yüzden devam edeceğimizi düşünüyorum.Sesler pek yaşlanmaz. Yani bunu yapmaya devam edebiliriz. Animasyon da yaşlanmıyor. Animasyon daha iyi ve daha hızlı hale geliyor.” diye konuştu.

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