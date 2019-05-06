HABER

Simülasyon aracında kaza anını yaşadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 14:57 | Son Güncelleme

TOKAT'ta Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı.

Simülasyon aracında kaza anını yaşadılar

Halil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı. Simülasyon aracına binenler saatte 10 kilometre hızla kaza etkisini sarsılarak yaşadı.
Trafik Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Emniyet Müdürlüğü, Tokat Jandarma Komutanlığı, Tokat Belediyesi ve Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde stant ve resim sergisi açılışı gerçekleştirildi. Okullarda hafta nedeniyle düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Stantları gezmeye gelen öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verilerek, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Alkollü araç kullanmanın tehlikeli olduğunu göstermek amaçlı öğrencilere, alkollü etkisi yapan gözlükler takıldı. Öğrenciler gözlüklerle dubaların arasında yürümekte zorluk çekti. Ayrıca emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çekmek için simülasyon aracı getirildi. Hızı saatte 10 kilometre olan bir aracın takla attığı varsayılarak araç içindekiler ile birlikte ters çevrildi ve kaza anı yaşatıldı.
Araçta bulunanlar için emniyet kemerinin can simidi olduğunu ifade eden Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, "Bu nedenle araç sürücülerimiz önce araçları çalıştırmadan mutlaka emniyet kemeri takmaları gerekiyor. Trafik Güvenliği Haftası kapsamında ilimize tahsis edilen simülasyon aracı ile ilimizde ikamet eden sürücülerimizin hem emniyet kemeri konusunda bilinçlendirilmesine hem de bizzat kendilerinin bunu kullanmak sureti ile emniyet kemerinin yararlarını görmesi açısından aracı arkadaşlarımız kurdu. Biz de deneme yapıyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu kendim de deneyerek göreceğim. Emniyet kemeri bizi askıda tutarak sağa sola çarpmamızı düşmemizi engelliyor. Kemerimiz olmasaydı biz şu halimizle tamamen aracın hızı ile birlikte dışarıya da fırlardık. Sağa sola savrulup yaralanmamıza da neden olabilir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Simülasyon aracında kaza anını yaşadılarSimülasyon aracında kaza anını yaşadılarSimülasyon aracında kaza anını yaşadılarSimülasyon aracında kaza anını yaşadılar

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
ESOGÜ’den köy okulunu kardeşlik eliESOGÜ’den köy okulunu kardeşlik eli
Paten keyfi cezayla bittiPaten keyfi cezayla bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ankara Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

2 kişinin yaralandığı 'yaza merhaba' partisindeki sahne böyle devrildi

Yaza merhaba partisinde korkutan anlar! Sahne böyle devrildi

Son dakika Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.