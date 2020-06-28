HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 16:49 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı'ndan (AYT) çıkan bir genç, "Sınav nasıl geçti" sorusuna verdiği yanıtla kahkahalara boğdu. Genç, "Sınav eleyici oldu. Ben de elendim. Cevap kağıdım sosyal mesafe kuralına uygundu" dedi.

Üniversitelere giriş sınavlarının ikinci oturumu olan AYT bugün yapılan sınavla tamamlandı. 81 ilde yüz binlerce genç, iyi bir eğitim alma umuduyla sınavda ter döktü.

"CEVAP KAĞIDIM SOSYAL MESAFEYİ GAYET İYİ KORUDU"

CNN TÜRK İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk'ün sınavdan çıkan bir gençle olan röportaj sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Fulya Öztürk'ün "Sınav nasıl geçti?" sorusuna cevap veren genç "Açıkçası eleyici bir sınavdı. Elenenler arasında ben de varım. Cevap kağıdım sosyal mesafeyi gayet iyi korudu boş cevaplardan dolayı. Çok da kötü geçmedi aslında şimdi biraz abarttım da büyük ihtimal çoğu kişi elenecek. Çok da kötü geçmedi aslında beklediğim gibi geçti" dedi.

Gencin konuşması izleyenleri kahkahaya boğarken sosyal medya yüzlerce kez paylaşıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldımDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Sultangazi'de çöken yol sürücülere zor anlar yaşattıSultangazi'de çöken yol sürücülere zor anlar yaşattı
2020 2. karne notları nasıl, nereden öğrenilir?2020 2. karne notları nasıl, nereden öğrenilir?

En Çok Okunan Haberler

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

'Akraba kurbanı oldum' dedi! Gerçek ise bambaşka çıktı

'Akraba kurbanı oldum' dedi! Gerçek ise bambaşka çıktı

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Diğer Haberler
Sultangazi'de çöken yol sürücülere zor anlar yaşattı

Sultangazi'de çöken yol sürücülere zor anlar yaşattı

Erzurum’un Tekman ilçesinde kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı

Kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı

Ceza kesilen kadından polise sitem! 'Beni mi buldunuz?'

Ceza kesilen kadından polise sitem! 'Beni mi buldunuz?'

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Hain saldırının failleri etkisiz hale getirildi

Hain saldırının failleri etkisiz hale getirildi

YKS'den çıkan aday, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü

YKS'den çıkan aday, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü

Rize usülü Survivor: Uruspavivor

Survivor'a başvurusu kabul edilmeyince bakın ne yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.