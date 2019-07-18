'Sınav sonuçlarını ölüm kalım meselesi haline getirmeyin'

Merve KIZILKAYA/BURSA,(DHA) - SONUÇLARI geçtiğimiz gün açıklanan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçları bazı gençleri ve aileleri sevindirirken, bazıları ise hayal kırıklığına uğradı. Bursa Özel Hayat Hastanesi Klinik Psikolog Nilay Gürtaş, sınav sonuçları ile ilgili olarak ailelere tavsiyeler verdi. Gürtaş, "Aileler çocuklarına, sağladıkları imkanları bir tehdit aracı olarak kullanmamalılar. ‘Yemedik yedirdik, bütün maddiyatımızı bu sene sana ayırdık.’ gibi cümlelerden mutlaka kaçınmalılar. Çocuklarının yanlarında olup onlara moral ve güven vermeliler” dedi.

Türkiye’de milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarının geçtiğimiz gün açıklanmasının ardından, tavsiyelerde bulunan Klinik Psikolog Gürtaş, sınavların başarı anlamında bir kriter oluşturmadığını söyledi.

'SINAVI ÖLÜM KALIM MESELESİ HALİNE GETİRMEYİN'

Üniversite adaylarının ve ebeveynlerinin sınav sonuçlarını ölüm kalım meselesi haline getirmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Gürtaş, “Sınav sonucu beklediği puanda olan öğrenciler çok mutlular. Hedeflerine ve hayallerine ulaşmanın keyfini sürüyorlar. Fakat bir de madalyonun diğer yüzü var. O yüzde de bizi, hayal kırıklığı yaşayan öğrenciler bekliyorlar. Bazıları, 'Çok çaba harcadım, çok çalıştım ama olmadı', bazıları da 'Çok stresliydim. Benden beklenen performansı sergileyemedim' diyor. Bazıları ise 'Eksik çalıştım bu yüzden kötü puan aldım' diyor. Öğrencilere ilk önerim, başarının kıstasının asla bir sınav olmadığını akıllarından çıkarmamaları. Bu sınav sizin insanlık değerinizi, başarınızı, aklınızı ölçmüyor, yalnızca biriktirdiğiniz bilgiyi değerlendiriyor. Kötü puan almış veya heyecanınızdan dolayı en iyi performansınızı sergileyememiş olabilirsiniz ama bu sizin başarısız olduğunuzu göstermez” dedi.

‘KENDİNİZE İNANIN’

Bu süreçte öğrencilerde düşünce hatalarıyla sık karşılaştıklarını belirten Gürtaş, “Çocuklarımıza tavsiyem durumu felaketleştirmeyin. ‘Mahvoldum! Hayatımın sonu geldi. Nasıl başarısız olurum. Soranlara ne diyeceğim, ben aptal mıyım, kafam çalışmıyor mu?’ yerine ‘Hiçbir şey için geç değil’ deyin. Asla genelleme yapmayın, kendinize güvenin. ‘Bu sene kazanamadıysam ömür boyu kazanamayacağım’ diyerek kendi kendinizin motivasyonunu düşürmeyin. ‘Bu sene olmamış olabilir seneye daha gayretli olacağım’ deyin. Zihin okumaya çalışmayın. ‘Ailem, akrabalarım, arkadaşlarım benim hakkımda kötü düşünüyorlar. Onlara ne diyeceğim’ diye düşünmeyin. Etiketleme yapmayın. ‘Ben aptalım. Ben başarısızım! Ben tembelim!’ demeyin. Kendinize inanın. ‘İnsanların ne düşündüğünü bilemem, o düşünceleri kontrol de edemem ama tek bildiğim ben kendime inanıyorum ve güveniyorum’ deyin” dedi.

AİLELERE ÖNEMLİ TAVSİYELER

Öğrencilerin ailelerine de uyarılar bulunan Gürtaş, “Sadece öğrencilere değil ebeveynlere de bu süreçte önemli görevler düşüyor. Sınavı ne küçümsemeli ne de büyütmeliler. Çocuklarının tekrar sınava hazırlanması konusunda korkutucu olmak yerine teşvik edici olmalılar. Asla kıyaslama yapmamalılar. Sağladıkları imkânları bir tehdit aracı olarak kullanmamalılar. ‘Yemedik yedirdik, bütün maddiyatımızı bu sene sana ayırdık.’ vb. cümlelerden mutlaka kaçınmalılar. Çocuklarının yanlarında olup onlara moral ve güven vermeliler” İfadelerini kullandı.

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