Sınava girecek öğrenciler dikkat! LGS giriş belgeleri yayımlandı! LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Sınava günler kalan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. LGS merkezi sınavında öğrenciler kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava girecek.

MEB LGS kılavuzuna göre fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

SINAV NE ZAMAN?

2024 LGS bu yıl 2 Haziran Pazar günü uygulanacak. LGS birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturumu 11.30’da başlayacak. LGS sonuçları ise, 28 Haziran tarihinde erişime açılacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav giriş belgesi için takip edilmesi gereken adımlar:

MEB'in Resmi Sitesine Giriş Yapın: LGS sınav giriş belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden erişilebilir. Ayrıca, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de işlem yapabilirsiniz.

T.C. Kimlik Numarası ve Şifre ile Giriş Yapın: Sisteme, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve e-Okul sistemine önceden belirlenmiş olan şifre ile giriş yapılmalıdır. Eğer şifrenizi bilmiyorsanız veya unuttuysanız, okul yönetiminden yardım alabilirsiniz.

Sınav Giriş Belgesi Bölümünü Bulun: Sisteme giriş yaptıktan sonra, genellikle "Sınav İşlemleri" veya "Sınav Giriş Belgesi" bölümüne tıklamanız gerekecektir.

Sınav Giriş Belgesini İndirin ve Yazdırın: Sınav giriş belgesine ulaştıktan sonra belgeyi kontrol edin, indirin ve yazıcıdan çıktı alın. Çıktı alırken belgenin okunaklı ve net olduğundan emin olun.







