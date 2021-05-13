HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sincapla ormandaki randevusuna 3 yıl boyunca bir gün bile geç kalmadı

Sincapla ormandaki randevusuna 3 yıl boyunca bir gün bile geç kalmadı

13.05.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da doğa yürüyüşçüsü dost olduğu sincabı elleriyle beslemek için her gün Uludağ’a çıkıyor.

Sincapla ormandaki randevusuna 3 yıl boyunca bir gün bile geç kalmadı

Benzerine filmlerde rastlanacak bir dostluk Bursa’da gerçek oldu. Emekli olduktan sonra her gün Uludağ’ın eteklerinde yürüyüşe çıkan Tasim Güler, hep aynı yerde mola verip piknik yapmaya başladı. Burada yanında getirdiği ceviz ve bisküvileri hayvanlar için ormana bırakmaya başladı.

Dağa bıraktığı yiyecekleri bir sincabın her gün düzenli olarak yemeye geldiğini gördü. Zamanla kendine alışan sincabı elleriyle beslemeye başladı ve aralarında sıkı bir dostluk kuruldu. Sincap, arkadaşını her gün buluşacakları yerde bekliyor.

Tasim Güler, her gün sabah saat 10’da buraya gelip sincabı besliyor. Randevularına bir gün bile geç kalmayan dostların arkadaşlığı görenlerin içini ısıtıyor.

2

3 YILDIR HER GÜN GELİYOR

Sincabı beslemek için 3 yıldır her gün ormana geldiğini ifade eden Tasim Güler, "Her gün Uludağ’ın eteklerine yürüyüş yapıyordum. Her yürüyüşe çıktığımda aynı yerde mola veriyordum. Bu molalarda yanımda getirdiğim atıştırmalıkları burada yiyordum. Artanların da burada bırakıyordum.Bu bıraktığım yiyecekleri her gün bir sincabın yemeye geldiğini fark ettim. Zamanla bu sincap bana alıştı, korkmadan yanımda yemeye başladı. Şimdi aramızda sıkı bir dostluk var. Randevusuna hiç geç kalmıyor. Her gün saat 10’da burada buluşuyoruz" dedi.

3

4

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
İtfaiye ekipleri, yavru kuş için seferber olduİtfaiye ekipleri, yavru kuş için seferber oldu
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Tansiyonu tırmandıracak açıklama! İsrail'i böyle savundu

Tansiyonu tırmandıracak açıklama! İsrail'i böyle savundu

Kan donduran görüntüler! Filistinli diye linç etmeye çalıştılar

Kan donduran görüntüler! Filistinli diye linç etmeye çalıştılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.