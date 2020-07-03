Sinek ve böcek ısırıkları artık sizi rahatsız etmeyecek! Karbonat, Hindistan cevizi...

Özellikle yaz günlerinin başının belası sinekler ve böceklerdir. O küçük ağızlarıyla ısırır, bazen kaşındırır, bazense şişip canımızı yakarlar. Bununla da kalsalar yine iyi... Kim bilir, hangi hastalıklara sahip olup gelip hassas tenimize dokunurlar. Neden ısırırlar diye soracak olursak bizi çok sevdikleri için değil tabii ki. Kanımızda bulunan karbondioksit onları bize doğru çekiyor. Kaçabilir miyiz? Sinek ve böceklerden sanırım hayır. Fakat onlardan kendimizi korumak için pek ala pek çok şey yapabiliriz. Ama oldu ki ısırdılar, o zaman ne yapacağız? Alerjiniz olmadığı müddetçe bir iki güne kadar kendiliğinden geçerler. Kaşımamak kaydıyla tabii ki. Eczaneden aldığımız kremlerden de kullanabiliriz. Diyelim ki kremimiz yok. İki gün bekleyecek kadar da sabırlı değiliz. Tatlı tatlı kaşınıp bizi uykumuzdan uyandırıyorlar. İşte tam o zaman basitçe uygulanabilir bitkisel çözümler yetişiyor imdadımıza.

KURTARICIMIZ HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Cildimizi güzelleştiren Hindistan cevizi yağı, aynı zamanda ısırıkların baş düşmanı. Etkisi oldukça hızlıdır. Tatil beldelerine giderken çantanızın küçük bir bölümüne saklayabilirsiniz. Evimizin içinde herkes kullanabilir. Küçük evladınız sizden önce çantanıza saldırıp "Buram kaşınıyor, anne-baba ondan aldım" diye onu alabilir ve her yere dökebilir, dikkat edin. Benden söylemesi.