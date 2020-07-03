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Sinek ve böcek ısırıkları artık sizi rahatsız etmeyecek! Karbonat, Hindistan cevizi...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kimilerinin korkulu düşmanı sinekler ve böceklerle nasıl baş edebiliriz? Hangi bitkisel ürünleri kullanabiliriz? Kızarıklıklar ve şişlikler ne kadar sürede iyileşir? Neden durduk yere bizi ısırırlar? Geceleri tatlı uykumuzdan uyandıran o masum kaşınmayı nasıl engelleriz? Masum dediğime bakmayın, yediden yetmişe herkesin başına beladır bu kaşıntılar. İşte tüm detaylar...

Sinek ve böcek ısırıkları artık sizi rahatsız etmeyecek! Karbonat, Hindistan cevizi...

Özellikle yaz günlerinin başının belası sinekler ve böceklerdir. O küçük ağızlarıyla ısırır, bazen kaşındırır, bazense şişip canımızı yakarlar. Bununla da kalsalar yine iyi... Kim bilir, hangi hastalıklara sahip olup gelip hassas tenimize dokunurlar. Neden ısırırlar diye soracak olursak bizi çok sevdikleri için değil tabii ki. Kanımızda bulunan karbondioksit onları bize doğru çekiyor. Kaçabilir miyiz? Sinek ve böceklerden sanırım hayır. Fakat onlardan kendimizi korumak için pek ala pek çok şey yapabiliriz. Ama oldu ki ısırdılar, o zaman ne yapacağız? Alerjiniz olmadığı müddetçe bir iki güne kadar kendiliğinden geçerler. Kaşımamak kaydıyla tabii ki. Eczaneden aldığımız kremlerden de kullanabiliriz. Diyelim ki kremimiz yok. İki gün bekleyecek kadar da sabırlı değiliz. Tatlı tatlı kaşınıp bizi uykumuzdan uyandırıyorlar. İşte tam o zaman basitçe uygulanabilir bitkisel çözümler yetişiyor imdadımıza.

KURTARICIMIZ HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Cildimizi güzelleştiren Hindistan cevizi yağı, aynı zamanda ısırıkların baş düşmanı. Etkisi oldukça hızlıdır. Tatil beldelerine giderken çantanızın küçük bir bölümüne saklayabilirsiniz. Evimizin içinde herkes kullanabilir. Küçük evladınız sizden önce çantanıza saldırıp "Buram kaşınıyor, anne-baba ondan aldım" diye onu alabilir ve her yere dökebilir, dikkat edin. Benden söylemesi.

OLMAZSA OLMAZ KARBONAT

Karbonatı suyla karıştırıp ısırığın olduğu yere uyguladığınız zaman kısa sürede acıyı ve kaşıntıyı alabilirsiniz. İsterseniz Hindistan cevizi yağı ile beraber kullanarak güçlendirebilirsiniz.

DİŞ MACUNU YİNE YANIMIZDA

Günde iki kere dişlerini fırçalayan herkesin yanında taşıdığı, her evde bulunan diş macunu da şişliklerin, kızarıklıkların ve kaşıntıların geçmesinde yardımcı rol oynar. Kızaran ve kaşınan yerlere uygulayabilirsiniz. Ama dikkat edin, fazla da durdurmayın.

EKŞİ EKŞİ LİMON

Limonun sadece suyunu içerek ferahlamayın! İzin verin, teniniz de ferahlasın. Enfes kokusu bir yandan mutluluk hormonlarınızı salgılarken bir yandan da teninizde oluşan kızarıklık ve şişliği alsın. Kolonya reklamı gibi oldu sanırım biraz bu. Ama evet sinek ve böcek ısırıklarına limon çok iyi gelir. Şişlik sulanmaya başladıysa, normalden daha büyük gözüküyorsa, limonun üzerine biraz tuz serperek daha etkili hale getirebilirsiniz.

İYİ BİR ANTİSEPTİK: SİRKE

Sirkenin kokusunu genelde kimse sevmese de faydaları herkesçe bilinir. Eğer kokusuna azıcık tahammül edebiliyorsanız hemen kullanın derim. Sirke çeşidi hiç fark etmez. Hemen dinlenecek ve sakinleşeceksiniz. Sirkeyi küçük bir pamuğa damlatıp malum bölgeye uygulayın. Çok az yanma hissedebilirsiniz. Bu yanma çok kısa süreli olacaktır.

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