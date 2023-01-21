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Sinem Ünsal'ın göğüs dekolteli pozuna takipçileri sessiz kalamadı

21.01.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucize Doktor dizisiyle yakaladığı çıkıştan sonra birçok projede başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkan güzel oyuncu Sinem Ünsal, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Siyah sade bir elbise tercih eden Sinem Ünsal, göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sinem Ünsal'ın göğüs dekolteli pozuna takipçileri sessiz kalamadı

Sinem Ünsal, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı. Güzel oyuncunun iddialı stiline takipçileri sessiz kalamadı.

Sinem Ünsal'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri dayanamadı

Sinem Ünsal'a ''Bu fizik şaka mı?'' ve ''Yine parıl parılsın'' gibi yorumlar geldi.

Sinem Ünsal'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri dayanamadı

2017 yılında Çoban Yıldızı dizisi ile başlayan oyunculuk kariyerini Mucize Doktor dizisi ile taçlandıran Sinem Ünsal, en son Gizli Saklı dizisinde rol aldı.

Sinem Ünsal'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri sessiz kalamadı

Aşk hayatıyla da dikkat çeken yıldız, bir dönem Gibi dizisinin yıldızı Kıvanç Kılınç ile birliktelik yaşamıştı.

Sinem Ünsal'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri sessiz kalamadı

Aşkı yine aynı camiadan bulan Sinem Ünsal, kalbini Gizli Saklı dizisindeki partneri Halit Özgür Sarı'ya da kaptırmıştı.

Sinem Ünsal'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri sessiz kalamadı

Sinem Ünsal'ın hayatında şimdilerde birinin olmadığı biliniyor.

Sinem Ünsal'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri sessiz kalamadı

Sinem Ünsal'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri sessiz kalamadı


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