Sinema dünyası büyük bir merakla bekliyor! Christopher Nolan’ın yeni filmi Oppenheimer’in ilk fragmanı geldi

Christopher Nolan'ın Oppenheimer filminden yeni bir fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt ve Cillian Murphy gibi ünlü isimlerin yer aldığı film nükleer fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatıyor. Usta yönetmen Nolan aynı zamanda filmin yazar ekibinde de yerini aldı.

Oppenheimer filmi, J. Robert Oppenheimer'ın II. Dünya Savaşı sırasında Los Alamos'ta gerçekleştirdiği nükleer bomba projesini konu alıyor. Film, bombanın Hiroşima ve Nagazaki'ye atılmasından sonra Oppenheimer'ın yaşadığı psikolojik süreci anlatacak.

Watch the new trailer for #Oppenheimer - only in theaters 7 21 23. pic.twitter.com/ZSrXov8Y3l