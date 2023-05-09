Sinema dünyası büyük bir merakla bekliyor! Christopher Nolan’ın yeni filmi Oppenheimer’in ilk fragmanı geldi

Christopher Nolan'ın Oppenheimer filminden yeni bir fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt ve Cillian Murphy gibi ünlü isimlerin yer aldığı film nükleer fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatıyor. Usta yönetmen Nolan aynı zamanda filmin yazar ekibinde de yerini aldı.

OPPENHEIMER FİLMİNİN KONUSU

Oppenheimer filmi, J. Robert Oppenheimer'ın II. Dünya Savaşı sırasında Los Alamos'ta gerçekleştirdiği nükleer bomba projesini konu alıyor. Film, bombanın Hiroşima ve Nagazaki'ye atılmasından sonra Oppenheimer'ın yaşadığı psikolojik süreci anlatacak.

Watch the new trailer for #Oppenheimer - only in theaters 7 21 23. pic.twitter.com/ZSrXov8Y3l — Oppenheimer (@OppenheimerFilm) May 8, 2023

J. ROBERT OPPENHEIMER KİMDİR?

J. Robert Oppenheimer, Amerikalı fizikçi ve bilim adamıdır. 1904 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuştur. Atom bombası projesi olan Manhattan Projesinin başında yer almış, bu projenin dünyanın ilk atom bombasını yapması için çalışmıştır. Bilim dünyasında kendine saygın bir yer edinmiş olan Oppenheimer aynı zamanda Berkeley Üniversitesi Fizik Bölümü'nün kurucularından biridir. Özellikle nükleer fizik ve teorik fizik alanında yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Ayrıca, bilim tarihindeki en önemli çalışmalarından biri olan atom bombası projesi ile de adı ölümsüzleşmiştir. Oppenheimer, çağdaş nükleer fiziğin öncülerinden biri olarak kabul edilmektedir ve yaşamı boyunca bilim dünyasına öncülük etmiştir.



