Sinema dünyasının acı günü: Usta oyuncu John Nettleton 94 yaşında hayatını kaybetti

1980’li yıllarda siyasi hiciv durum komedilerinde yer alan İngiliz oyuncu John Nettleton 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Menajeri Scott Marshall yaptığı açıklamada, “Sevilen tiyatro ve sinema oyuncusu John Nettleton'ın 94 yaşında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz.” ifadelerini kullandı.

JOHN NETTLETON KİMDİR?

Uzun ve başarılı bir kariyere sahip olan Nettleton, tiyatro, televizyon ve film projelerinde aktif olarak yer almıştır. Televizyon dizisi "A Man of Our Times" ile tanınmış ve "Yes Minister", "Bergerac", "Midsomer Murders" gibi popüler İngiliz dizilerinde de rol almıştır. Ayrıca "The Madness of King George", "An Ideal Husband" ve "Tom Jones" gibi filmlerde de yer almıştır.