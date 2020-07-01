Sinema salonları açıldı mı? 1 Temmuz'da tiyatro ve sinema salonlarının açılış tarihi

Sinema salonları ve tiyatro salonlarının durumu yeni normalleşme sürecinin en çok merak edilen konularından biri olarak dikkat çekiyor. Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerle birlikte bir süredir kapılarını kapatan sinema salonları, 1 Temmuz tarihinde başlayan yeni normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine yeniden başlayacaklar. Tiyatro ve sinema salonları açıldı mı? 1 Temmuz yeni normalleşme süreci kapsamında tiyatro ve sinema salonları kapılarını açıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla 81 ilin Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gönderilen genelgeyle birlikte tiyatro salonları ile sinema salonları bir takım tedbirler alarak vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sinema salonları açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, "Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'ta diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sinema salonları bu tedbirleri alacak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile tiyatro ve sinema salonlarının hangi tedbirleri alarak hizmet vereceği belli oldu. İşte genelge kapsamında alınması gereken tedbirler: Kültür ve sanat işletmelerinin faaliyetleri sırasında, diğer kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulacak. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi esas alınarak tesisin bünyesinde bulunan tüm bölümlere ilişkin temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri, ziyaretçi/seyirci/katılımcı/personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren ziyaretçi/seyirci/katılımcıya personelin yaklaşımını ve bu kapsamda alınacak önlemleri belirlemek üzere 'Eylem Planı' hazırlanacak. Planı uygulamaktan ve uygulamaları denetlemekten sorumlu personeller belirlenecek. İşletme genelinde plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenecek. İşletmeler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ziyaretçi/seyirci/katılımcı kabulü yapacak.

Salonlar ile fuaye alanları, yeme içme üniteleri, satış üniteleri gibi genel kullanım alanları ile geri hizmet ünitelerinin kullanımına ve sıra bekleme olasılığı olan her yere ilişkin 'Sosyal Mesafe Planı' hazırlanacak ve plana uygun düzenlemeler yapılacak. Sosyal mesafe planına uygun olarak belirlenen kapasite tesis girişine ve her bir salonun girişine ayrı ayrı asılacak. Ziyaretçi/seyirci/katılımcıların Kovid-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin bilgilendirilmeleri amacıyla tesis girişinde ve kolayca görülebilecek yerlerde uyulması gereken kurallar için görsel/yazılı bilgilendirme panoları asılacak. Ziyaretçi/seyirci/katılımcılara, girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulanacak, 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, işletmeye alınmayarak bir sağlık kuruluşuna başvurması için uyarılacak. Ziyaretçi/seyirci/katılımcıların tesise maske ile girmeleri ve içeride bulundukları süre boyunca maske takmaları sağlanacak. Bununla ilgili yazılı ve sesli uyarılar/anonslar yapılacak. Maskesi olmayanlara, girişte verilmek üzere maske bulundurulacak.