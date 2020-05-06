Sinir bozucu görünebilir ancak yeni trend artık küçük yüz makyajı!

Makyaj sanatçıları karantinada eğlenmenin yollarını arıyor. Maske takma zorunluluğunun olması ve haliyle ağız bölgesinin tamamen kapanması nedeniyle ilginç yollara başvuruyorlar.
Küçük yüz makyajı denilen bu trend ile sanatçılar burunlarına küçük ağızlar çizerek karantinada ideal makyajın adeta sırrını veriyorlar.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Tag an MUA who should try this! ???? #makeup #bored #tinyfacemakeupchallenge #quarantinemakeup @sigmabeauty brushes, @lorealparis lumi foundation, @tartecosmetics shape tape, @makeupgeekcosmetics “so pale” eyeshadow and “Nicole” lashes, @purcosmetics bronzer, eyeliner, and mascara ????@anastasiabeverlyhills liquid lipstick in “Saraphine” #purcosmetics #sigmabeauty #makeupgeek #lorealparis #tartecosmetics
Bunlardan biri de Jaime French. Jaime'nin makyaj videosu Instagram'da bir milyona yakın beğeni aldı. Genç kadın markete artık bu şekilde gideceğini, maske takıyor olsak da gülümsemenin korunabileceğini söylüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum