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Sinir bozucu görünebilir ancak yeni trend artık küçük yüz makyajı!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada maske takma zorunluluğunun olduğunu söyleyebiliriz. Hal böyle olunca makyaj sanatçıları yeni bir trend başlattı. Burunlarına ağız çizen sanatçılar yapay da olsa dudaklarının olduğunu göstermeye çalışıyor.

Sinir bozucu görünebilir ancak yeni trend artık küçük yüz makyajı!

Makyaj sanatçıları karantinada eğlenmenin yollarını arıyor. Maske takma zorunluluğunun olması ve haliyle ağız bölgesinin tamamen kapanması nedeniyle ilginç yollara başvuruyorlar.

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Küçük yüz makyajı denilen bu trend ile sanatçılar burunlarına küçük ağızlar çizerek karantinada ideal makyajın adeta sırrını veriyorlar.

Bunlardan biri de Jaime French. Jaime'nin makyaj videosu Instagram'da bir milyona yakın beğeni aldı. Genç kadın markete artık bu şekilde gideceğini, maske takıyor olsak da gülümsemenin korunabileceğini söylüyor.

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Jaime French, küçük yüz makyajı, karantina makyajı,

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