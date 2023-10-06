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Sinir krizi geçiren kadın, ortalığı savaş alanına çevirdi! Tam 3 saat uğraştılar

06.10.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Antalya'da sinir krizi geçiren Ş.Ö. (48), ortalığı savaş alanına çevirdi. Evde eline geçen ne varsa sokağa fırlatan öfkeli kadın, ekiplere ecel terleri döktürdü. Polislerin 3 saat boyunca ikna etmeye çalıştığı kadın, 3 saatin sonunda ikna edilip hastaneye götürüldü. Mahalleli ise o anları film gibi izledi. İşte o görüntüler...

Sinir krizi geçiren kadın, ortalığı savaş alanına çevirdi! Tam 3 saat uğraştılar

Korkutan olay, saat 11.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Hacı Kozak Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3. kat dairesinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce kiracı olarak mahalleye taşınan ve yalnız yaşayan 48 yaşındaki Ş.Ö., bugün öğle saatlerinde girdiği bunalım sonucu elinde bıçakla balkona çıktı. Çevredekilere hakaretler yağdıran Ş.Ö., daha sonra mutfaktaki eşyaları kırdığı pencereden eşyaları atmaya başladı.

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KORKU DOLU ANLAR

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eline geçen, televizyon, ütü, elektrikli süpürge, temizlik malzemeleri, masa sandalye, piknik tüpü, gıda maddeleri ve mutfak eşyalarını atan kadın oturduğu pencere kenarında ise korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

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3 SAAT UĞRAŞTILAR

İtfaiye kadının atlama ihtimaline karşı bahçeye şişme branda açtı. Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadını ikna etmek için büyük çaba sarf etti. Mahalleli korku dolu bakışlar içinde olan biteni izledi. Yaklaşık 3 saat boyunca aralıklarla eline geçenleri yola atmaya devam eden kadın, polislere zor anlar yaşattı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Polisler, yolu savaş alanına çeviren kadını itfaiye yardımıyla açtıkları kapıdan girerek ikna etti. Daire içinde de polislere direnen kadın, ters kelepçe takılarak indirildi ve ambulansla polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

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'MAHALLELİ ÇOK KORKTU'

Kadının balkona çıkıp hakaretler yağdırmaya başladığını belirten Rabia Küçükbaşkan, “Bir evde ne varsa onu attı, televizyon, mutfak banyoda ne varsa attı. Dolapları bile fırlattı. Mahalleli çok korktu. Ekipler uzun süre sakinleştiremedi. Ama polis sonunda ikna etti götürdü, çok şükür” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya sinir krizi

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