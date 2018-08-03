Sınır tanımayan büyüklükteki şapkalar, sosyal medyanın yeni trendi

Moda dünyası şaşırtmaya devam ediyor
Bu şapkaları her yerde görebilirsiniz! Şaşırmayın
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Bikini üstünü tersten giyme modası, yüksek belli bikini altı modası derken şimdi de hasır şapka takmak moda oldu.
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Ancak bu hasır şapkalar bildiklerinizden biraz farklı. Fransız tasarımcı Jacquemus'un tasarladığı XXL hasır şapkalar ünlülerin kafasından düşmüyor.
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Jennifer Lopez
Sınır tanımayan boyutlarıyla dikkat çeken şapkaların küçük boyları 328 TL'den tam boyutları ise 531 TL'den satılıyor.
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Bu şapkaları sadece plajda değil, sokakta dolaşırken de takabiliyorsunuz.
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Danimarkalı stil ikonu Emma Leth'in, düğününde duvak yerine Jacquemus’un devasa Le Grand Chapeau Bomb şapkasını giymesi de büyük yankı uyandırmıştı.
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Sosyal medya kullanıcıları şapka için, 'güneş şemsiyesi kullanmamıza gerek kalmadı' yorumunda bulunuyorlar.
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