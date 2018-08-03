Sınır tanımayan büyüklükteki şapkalar, sosyal medyanın yeni trendi

Bikini üstünü tersten giyme modası, yüksek belli bikini altı modası derken şimdi de hasır şapka takmak moda oldu.

Ancak bu hasır şapkalar bildiklerinizden biraz farklı. Fransız tasarımcı Jacquemus'un tasarladığı XXL hasır şapkalar ünlülerin kafasından düşmüyor.

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Bu şapkaları sadece plajda değil, sokakta dolaşırken de takabiliyorsunuz.