KADIN

Sınır tanımayan büyüklükteki şapkalar, sosyal medyanın yeni trendi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 03.08.2018 14:03 | Son Güncelleme

Emily Ratajkowski, Jennifer Lopez ve Bella Hadid gibi ünlülerin devasa büyüklükteki şapkaları, bu yazın en trend ürünlerinden biri oldu.

Moda dünyası şaşırtmaya devam ediyor

Bu şapkaları her yerde görebilirsiniz! Şaşırmayın

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Bikini üstünü tersten giyme modası, yüksek belli bikini altı modası derken şimdi de hasır şapka takmak moda oldu.
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Ancak bu hasır şapkalar bildiklerinizden biraz farklı. Fransız tasarımcı Jacquemus'un tasarladığı XXL hasır şapkalar ünlülerin kafasından düşmüyor.
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Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski
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Jennifer Lopez

Jennifer Lopez
Sınır tanımayan boyutlarıyla dikkat çeken şapkaların küçük boyları 328 TL'den tam boyutları ise 531 TL'den satılıyor.
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Bu şapkaları sadece plajda değil, sokakta dolaşırken de takabiliyorsunuz.
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Danimarkalı stil ikonu Emma Leth'in, düğününde duvak yerine Jacquemus’un devasa Le Grand Chapeau Bomb şapkasını giymesi de büyük yankı uyandırmıştı.
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Sosyal medya kullanıcıları şapka için, 'güneş şemsiyesi kullanmamıza gerek kalmadı' yorumunda bulunuyorlar.
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Anahtar Kelimeler:
hasır şapka modası Jacquemus

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