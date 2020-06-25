Sinire, strese son! İşte terapi etkisi yaratan ayak masajı...

Eve geldiğinizde ayaklarınıza kara sular indiğini hissediyorsanız ve bir adım atacak mecali kendinizde bulamıyorsanız terapi etkisi yaratan ayak masajı tam size göre! Bu yazımızda halk arasında ayak masajı olarak bilinen refleksolojinin şifa dağıtan gizemli dünyasına yolculuk yapacağız. Zihin ve beden bütünlüğünü sağlamak amacıyla müzik eşliğinde yapılan refleksoloji ayakları ovalamanın ötesinde derin bir felsefeye sahip. Refleksoloji vücut enerjisinin dengeli bir biçimde bütün organlara yayılmasına yardımcı olarak üzüntü, stres, hastalık ya da travma gibi çeşitli nedenlere tıkanan enerji kanallarının açılmasını sağlıyor. Enerjinin vücut içerisindeki dengesini kurmayı başardığınızda ise; kendinizi daha dinç ve sağlıklı hissedeceksiniz.

TERAPİ ETKİSİ YARATAN AYAK MASAJI NASIL YAPILIR?

Refleksoloji sırasında ayak yüzeyinde uygulanan noktalar kadar uygulamanın yapıldığı oda ve kullanılacak olan yağlar da oldukça önemlidir. Odanın düzenli ve huzur verici olmasına dikkat edilir. Rahatlamak için kendinize özel bir ayak masajı yağı hazırlayabilirsiniz.