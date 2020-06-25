Sinire, strese son! İşte terapi etkisi yaratan ayak masajı...

Eve geldiğinizde ayaklarınıza kara sular indiğini hissediyorsanız ve bir adım atacak mecali kendinizde bulamıyorsanız terapi etkisi yaratan ayak masajı tam size göre! Bu yazımızda halk arasında ayak masajı olarak bilinen refleksolojinin şifa dağıtan gizemli dünyasına yolculuk yapacağız. Zihin ve beden bütünlüğünü sağlamak amacıyla müzik eşliğinde yapılan refleksoloji ayakları ovalamanın ötesinde derin bir felsefeye sahip. Refleksoloji vücut enerjisinin dengeli bir biçimde bütün organlara yayılmasına yardımcı olarak üzüntü, stres, hastalık ya da travma gibi çeşitli nedenlere tıkanan enerji kanallarının açılmasını sağlıyor. Enerjinin vücut içerisindeki dengesini kurmayı başardığınızda ise; kendinizi daha dinç ve sağlıklı hissedeceksiniz.
TERAPİ ETKİSİ YARATAN AYAK MASAJI NASIL YAPILIR?
Refleksoloji sırasında ayak yüzeyinde uygulanan noktalar kadar uygulamanın yapıldığı oda ve kullanılacak olan yağlar da oldukça önemlidir. Odanın düzenli ve huzur verici olmasına dikkat edilir. Rahatlamak için kendinize özel bir ayak masajı yağı hazırlayabilirsiniz.
AYAK MASAJI YAĞI TARİFİ
MALZEMELER
3 çay kaşığı saf sızma zeytinyağı
2 çay kaşığı susam yağı
2 damla lavanta yağı
2 damla papatya yağı
1 damla ıtır esansı yağı
Bütün malzemeleri temiz bir kapta karıştırın. Daha kolay bir şekilde kullanabilmek için cam kavanoza koyabilirsiniz. Hazırladığınız yağı oda sıcaklığında saklamaya özen gösterin.
AYAK MASAJI UYGULAMASI NASIL YAPILIR?
İlk adımda ayaklarınızı güzelce yıkayın ve iyice kurulayın. Ardından kendinizi rahat ve huzurlu hissettiğiniz bir yerde oturun. Oturduğunuz yerde ayaklarınızı uzatabileceğiniz bir yer olması daha kolay rahatlamanıza yardımcı olur.
Arkanıza yaslanın ve bel boşluğunuzu dolduracak şekilde bir yastık yerleştirin. Bir ayağınızı kucağınıza alın ve diğer bacağınızı rahat bir şekilde uzatın.
Artık ayak masajı uygulamasına başlayabilirsiniz. Uygulama sırasında ayağın üst kısmının ovulması oldukça önemlidir. Üst kısmını yaklaşık 2-3 dakika boyunca sert olmayacak bir şekilde ovun.
Ayak parmak uçlarından başlayarak bileğinize doğru ovmayı sürdürün. Sonra tekrardan bilekten ayak parmaklarına doğru ilerleyin. Bu işlemi 5 kez tekrarlayın.
Bileğinizde bulunan sertliğin azalması için ayak topuğundan kavrayarak birkaç kez yavaş bir şekilde sağa ve sola döndürün.
Ayağın arka kısmındaki kemeri sıkıca tutun ve diğer elinizle ayak başparmağınızı ovun. Ovma işleminin sonrasında ise başparmağınızı çekin. Bu işlemi tüm parmaklarınıza sırayla uygulayın.
Son adımda ise ayak kemerini bilekten parmaklara doğru sertçe bastırarak ileri ve geri bir şekilde ovun. Bu işlemi 5 kez tekrarlayın.
Masajın sonunda kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz.
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