Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasıyla tartıştığı ileri sürülen 28 yaşındaki Cahit C.Ç., Yılanlı Dere kenarındaki korkuluklara tekme attığı sırada kırılan korkulukla birlikte dereye düştü.

Yaralanan genç feryat edince çevreden vatandaşlar yardımına koştu. Suyun içinde yatan yaralı genci kurtarmak için Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri dereye inerek sedyeye koydukları genci itfaiye merdivenin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Cahit C.Ç. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan olay yerindeki meraklı vatandaşların koronavirüse karşı sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri de dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

