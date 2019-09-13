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Sinop’ta traktör ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 23:11 | Son Güncelleme

Sinop’ta traktör ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SİNOP (AA) – Sinop’ta traktörle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yalçın Öztaban’ın kullandığı 57 KK 971 plakalı kamyonet, Sinop-Ayancık kara yolunun Dibekli köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Muhammet Açıkgöz’ün kullandığı ağaç yüklü traktöre arkadan çarptı.

Kazada, kamyonet sürücü Öztaban olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Arif Can Ergüden (20), Semih Yardım (20) ve Cemal Saha (22) sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öztaban’ın cenazesi incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Traktör sürücüsü Açıkgöz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyonet sinop traktör

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