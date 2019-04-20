Sinop'taki fuhuş operasyonu

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıktan salıverildi.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Nigar Z. ile Yılmaz Y. tutuklandı, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün kent merkezi, Gerze ve Türkeli ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık yaparak yer temin ettikleri ileri sürülen 5 kişi gözaltına alınmıştı.
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