Sinsice ilerliyor! Yumurtalık kistleri ne anlama geliyor, doktora ne zaman gitmeli?

Birçok kadında yumurtalık kistine rastlanabilir. Çoğu yumurtalık kisti hiçbir rahatsızlık vermez ve zararsızdır. Birçok kist birkaç ay içinde tedavisiz bir şekilde geçer.

Ancak bazı çatlayan yumurtalık kistleri ciddi semptomlar yaratabilir. Sağlığınızı korumanın en iyi yolu kist semptomlarını ve çeşitlerini bilerek, düzenli muayeneyi aksatmamaktır.

SEMPTOMLAR

Yumurtalık kistiniz olup olmadığı konusunda semptomlara güvenemezsiniz. Çünkü kistiniz olmasına rağmen, hiçbir semptomunuz olmayabilir veya semptomlarınız endometrioz, ilhitaplı pelvik hastalık, dış gebelik veya yumurtalık kanserine benzerlik gösterebilir. Hatta apandist ve divertikül iltihabı da benzer semptomlara sahiptir. Semptomları gözlemlemek, vücudundaki değişiklikleri izlemek ve hangi semptomun önemli olduğunu bilmek çok önemlidir.

Yumurtalık kanserinin erken teşhisi için tek yol düzenli jinekolojik muayenedir. Yumurtalık kistleri veya tümörleri çoğu zaman belirti vermez. Maalesef yumurtalık kanseri teşhis edildiğinde ileri evrelere geçmiş oluyor. Şikayetiniz olsun olmasın düzenli olarak her yıl jinekoloğunuza görünün.