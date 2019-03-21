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Sinsice ilerliyor! Yumurtalık kistleri ne anlama geliyor, doktora ne zaman gitmeli?

Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Fatih Şendağ
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 20.03.2019 15:06 | Son Güncelleme

Yumurtalık kistleri, yumurtalığın içinde veya üzerinde yer alan, içleri sıvı dolu keseciklerdir. Yumurtalıklar uterusun her iki tarafında da yer alan, badem büyüklüğündeki organlardır. Yumurtalar yumurtalıklarda gelişir, büyür ve doğurganlık zamanlarında her ay regl döneminde dışarı atılır.

Sinsice ilerliyor! Yumurtalık kistleri ne anlama geliyor, doktora ne zaman gitmeli?

Birçok kadında yumurtalık kistine rastlanabilir. Çoğu yumurtalık kisti hiçbir rahatsızlık vermez ve zararsızdır. Birçok kist birkaç ay içinde tedavisiz bir şekilde geçer.

Ancak bazı çatlayan yumurtalık kistleri ciddi semptomlar yaratabilir. Sağlığınızı korumanın en iyi yolu kist semptomlarını ve çeşitlerini bilerek, düzenli muayeneyi aksatmamaktır.

SEMPTOMLAR

Yumurtalık kistiniz olup olmadığı konusunda semptomlara güvenemezsiniz. Çünkü kistiniz olmasına rağmen, hiçbir semptomunuz olmayabilir veya semptomlarınız endometrioz, ilhitaplı pelvik hastalık, dış gebelik veya yumurtalık kanserine benzerlik gösterebilir. Hatta apandist ve divertikül iltihabı da benzer semptomlara sahiptir. Semptomları gözlemlemek, vücudundaki değişiklikleri izlemek ve hangi semptomun önemli olduğunu bilmek çok önemlidir.

Yumurtalık kanserinin erken teşhisi için tek yol düzenli jinekolojik muayenedir. Yumurtalık kistleri veya tümörleri çoğu zaman belirti vermez. Maalesef yumurtalık kanseri teşhis edildiğinde ileri evrelere geçmiş oluyor. Şikayetiniz olsun olmasın düzenli olarak her yıl jinekoloğunuza görünün.

ADET DÜZENSİZLİKLERİ

- Pelvik ağrı - kesik kesik veya düzenli bir ağrı
- Adetinizden hemen önce başlayan veya bitmesine yakın son bulan pelvik ağrı
- Cinsel ilişki sırasında ağrı
- Bağırsak hareketliliği sırasında ağrı veya bağırsaklarda baskı
- Mide bulantısı, kısma veya hamilelikteki gibi göğüs hassasiyeti
- Karın bölgesinde şişlik veya ağırlık hissi
- İdrar kesesi veya rektum bölgesinde baskı

DOKTORA NE ZAMAN GİTMELİ?

Ani ve şiddetli karın veya pelvik bölgesinde ağrı, ateş ve kusmayla beraber ağrı hissiyatı varsa bir an önce doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Bu semptomlarınız ve soğuk, nemli cilt, hızlı hızlı nefes alma, hafif baş ağrısı veya zayıflık gibi diğer semptomlarınız da olabilir, doktorunuza danışınız.

SEBEPLER

Yumurtalıklarda her ay kiste benzer şekilde folliküller oluşur. Folliküller östrojen ve progesteron hormonlarını üretir ve yumurtladığınız dönemde yumurtayı serbest bırakır.

Bazen aylık normal bir follikül büyümeye devam eder, bu durumda buna fonksiyonel kist denir. Bu demektir ki, bu kist adet döngüsünün normal fonksiyonu sırasında oluşmuştur.

TESTLER VE TEŞHİS

Pelvik muayene esnasında bir kiste rastlanabilir. Eğer kistten şüphelenilirse, doktorunuz kistin niteliği ve tedaviye ihtiyacınız olup olmadığını belirlemek için ileri testler isteyebilir. Genelde doktorlar kistin teşhisi için birçok soru yöneltirler.

KORUNMA

Yumurtalık kistinin büyümesini engellemenin kesin bir yolu olmasa da, düzenli pelvik muayeneler ile erken teşhis yapılabilir. Ayrıca, aylık menstural döngünüzdeki değişikliklere dikkat edin, semptomları gözlemleyin ve olumsuz bir durumda doktorunuzla temasa geçin.

Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı

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