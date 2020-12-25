Sir ağda nedir? Nasıl kullanılır?

Sir ağda çam reçinesi gibi bitki bazlı karışımlardan yapılır. Çam sakızı ağdalarında şeker bulunuyorken sir ağdada şeker bulunmaz. Şeker vücutta bulunan kıl köklerini besler. Bu nedenle içeriğinde basit şeker bulunan ürünleri kullanmanız vücuttaki tüyleri artırabilir ve kalınlaşmasını sağlayabilir. Sir Ağda Çeşitleri Nelerdir? Tüylenme sorununu ortadan kaldırmak ve vücuttaki tüyleri almak için kullanabileceğiniz bir yöntem olan sir ağda makine, bant, spatula gibi farklı ürünlerle uygulanabilir. Bitkisel bazlı sir ağdalar pudralı ve pudrasız çeşitleriyle satışa sunulur. İçerisinde pudra bulunan sir ağdalar daha çok hassas ciltler için önerilir. Pudralı ürünler yaz sıcaklarında ağda uygulamasını daha kolay ve konforlu hale getirir. Sir ağdayı ısıtmak ve eriterek akışkan bir hale getirmek için sir ağda makinesi kullanılır. Sir ağda makinesinde kullanılan ağda çeşidi genellikle boncuk ağdadır. Pul ya da boncuk ağda olarak adlandırılan ağda çeşidinin yanında hazır makine içerisinde ısıtılan roll-on ağda çeşitleri de vardır. Roll-on ağda çeşitlerinin diğer bir adı ise kartuş ağdadır. Makinesi sabit bir şekilde uzun yıllar kullanılabilen kartuş ağdaların sadece içerisinde yer alan ağda kartuşu değiştirilir. Kullanımı da son derece basit bir ağda çeşididir.

Sir Ağdanın Faydaları Farklı özellikleri ile kolay bir epilasyon sağlayan sir ağda, jilet ve epilasyon cihazı kullanımından dolayı ortaya çıkan batık ve kıl dönmesi sorunlarının önüne geçer ve oluşan batık ve kıl dönmelerini temizler. Son derece hijyeniktir. Tekrar kullanılma olasılığı sıfır bir ürün olduğu için tamamen kişiseldir. Yapışkan yapısı sayesinde tüyleriniz ile birlikte ciltteki ölü deri ve hücreleri temizler. Doğal bir üründür, içeriğinde kimyasal maddeler yoktur. Vücut için doğal peeling görevi görür. Aynı zamanda düzenli kullanımda kıl köklerini zayıflatır ve azaltır. Bu sayede bir süre sonra vücudunuzda bulunan tüylerin zaman içerisinde yok olmasını sağlar. Sir Ağda Hangi Bölgelerde Kullanılır? Sir ağda kolay uygulanması sayesinde vücut içerisindeki farklı alanlarda kullanılabilir. En sık koltuk altı, kol ve bacak bölgelerinde ağda uygulaması yapılır. Sir ağda aynı zamanda yüz, bikini bölgesi ve gövdeye de uygulanabilir. Gövde olarak erkeklerde meme ucu harici göğüs, sırt, kasık gibi bölgelerde kullanılabilir. Kadınların da göğüs (özellikle meme ucu) hariç karın, sırt ve bel bölgesinde sir ağda yapılabilir. Sir ağda yüzde genellikle kadınların bıyık ve çene bölgesindeki tüyleri almak için kullanılır. Kas için biraz riskli bir uygulama olan sir ağda favori, ense ve alın kısımlarında çıkan tüyleri almak amacıyla da tercih edilebilir. Kullanım alanlarına göre farklı özelliklere sahip olan sir ağdalar vardır. Yüz ve bikini bölgesi gibi derinin hassas olduğu noktalarda hassas ciltler için özel olarak üretilen sir ağda çeşitlerini tercih edebilirsiniz. Ağda işlemi sonrasında cildinizi rahatlatmak amacıyla ağda temizleme ve masaj yağlarını kullanabilirsiniz.

Evde Sir Ağda Yapımı Sir ağda her ne kadar profesyonel olarak adlandırılan bir uygulama olsa da evinizde de yapabilir ve uygulayabilirsiniz. Bakımlı olmak artık çok kolay! Sir ağda çeşitleri ile evinizi profesyonel bir güzellik salonuna çevirebilirsiniz. Peki evde sir ağda nasıl yapılır? Evde sir ağda yapabilmek ve uygulayabilmek için ihtiyacınız olan ürünler sir ağda makinesi ve ağdadır. Ağda makineniz kartuş ile çalışan modellerden ise kartuş ağda almanız gerekir, diğer ağda makinelerinde ise boncuk ve pul ağda türleri kullanılabilir. Spatula ve ağda bezi de ağda yaparken ihtiyacınız olan diğer ürünlerdir. Sir ağda makinesi nasıl kullanılır diye soruyorsanız cevabı çok basit! Sir ağda seti içerisinde yer alan ağdaları ağda makinesinde ısıtın. Isıtma işlemi için ağda makinesini prize takmanız ve daha sonra düğmesine basmanız gerekir. Makinenin içinde eriyen ağdayı spatula yardımıyla uygulamak istediğiniz bölgeye yeterli miktarda sürün. Hemen üzerine ağda bezini yapıştırıp elinizle sürtünme uygulayın ve ağdayı bezin üstünden ısıtın. Daha sonra kıl köklerinin tersine bir şekilde ağda bezini hızlıca çekin. Ağda, ağda bezine ve tüylere yapışır, çekme işlemi sırasında cildinizdeki ağda ile birlikte tüyleri de koparır. Evde yaptığınız ağda işleminin en az güzellik salonlarındaki kadar profesyonel olmasını istiyorsanız, kaliteli markaların sir ağdalarını kullanmalısınız. Sir ağda fiyatları markasına, ürün özelliklerine ve ambalaj içeriğine göre farklılık gösterir. Kalitesine güvendiğiniz bir markanın cilt tipinize göre üretilmiş sir ağda çeşitlerini uygun fiyatlarla satın alabilir, her zaman temiz ve bakımlı bir cilde sahip olabilirsiniz.