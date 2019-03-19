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Sır perdesini araladık! 40 yaşındaki Çinli kadınlar bakın nasıl 20'sindeymiş gibi görünüyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

Çin'de güzel bir kadın sadece güzel görünen bir kadın değildir. Eski Çin kültürü, bedenin ve ruhun birbirinden ayrı olmadığını ve görünüşün güzelliğin özelliklerinden sadece biri olduğunu söylüyor. Onlara göre hobiler, manevi uyum ve kendine yeterlilik daha önemli şeyler. Peki eski geleneklere rağmen, 40 yaşındaki Çinli bir kadının 20 yaşındaymış gibi görünmesinin nedeni ne, bunu nasıl yapıyorlar?

İşte sır perdesini araladığımızda ortaya çıkan ipuçları.

Her zaman 20 yaşındaymış gibi görünen Çinli kadınların sırrı

GİZLİ SIR 10: DAHA FAZLA SU İÇİN

GİZLİ SIR 10: DAHA FAZLA SU İÇİN
Çinli kadınlar sıklıkla su içiyor ve yanlarında mutlaka su bulunuyor. Onlara hayatta kalmalarına yardım edebilecek bir şeyi adlandırmalarını söyleseniz, “içme suyuna erişim” derler. Çin'in hemen hemen tüm halka açık yerlerinde su soğutucuları ve dağıtıcıları bulunuyor.

GİZLİ SIR 9: GÜNEŞTE DAHA AZ ZAMAN GEÇİRİN

GİZLİ SIR 9: GÜNEŞTE DAHA AZ ZAMAN GEÇİRİN
Geçmişte, beyaz ten yüksek sosyal statüye sahip bir özellik olarak kabul edildi. Çinli kadınlar da ciltlerinin bu hafif tonunu gerçekten önemsiyor. 21. yüzyılda, Çinli kadınlar güneş kreminin erken yaşlanmayı önlemek için en iyi yöntemlerden biri olduğundan emin. Kadınlar plajda güneş ışığından kaçınmak için tüm vücudu kaplayan mayo, sadece yüzlerini korumak istiyorlarsa maske tercih ediyor. Ve ortaya ilginç bir görünüm çıkıyor.

GİZLİ SIR 8: DİĞER İÇEÇEKLERİN YERİNİ ÇAY DOLDURUYOR

GİZLİ SIR 8: DİĞER İÇEÇEKLERİN YERİNİ ÇAY DOLDURUYOR
Çinli kadınlar çok fazla sıvı içiyor ve çay en sevdikleri içeceklerden biri. Oolong, pu-erh, goji, astragalus veya yasemin çayı gibi bitkilerden yapılmış çay içmeyi tercih ediyorlar. Bunların güzellik ve sağlığınız üzerinde iyi bir etkisi var. Çayınıza şeker veya süt eklemeniz de önerilmez.

GİZLİ SIR 7: GÜNÜNÜ PROGRAMLA

GİZLİ SIR 7: GÜNÜNÜ PROGRAMLA
Günlük yapılan plan Çin'de gerçekten önemli. Çinli kadınlar yemeklerini ve uyku zamanlarını çok önemsiyorlar. Öğle yemeğinden sonra, kestirmek için zaman bulmaya çalışırlar (çalışıyor olsalar dahi).

GİZLİ SIR 6: YÜKSEK KALORİLİ TATLILARDAN KAÇINIYORLAR

GİZLİ SIR 6: YÜKSEK KALORİLİ TATLILARDAN KAÇINIYORLAR
Herkes Çin mutfağının alıştığımızdan farklı olduğunu biliyor. Çin geleneksel tatlıları bu kuralın bir istisnası değil: Mesele şu ki, hiç şeker içermiyorlar. Dahası, diğer ülkeler yemeklerini genellikle bir tatlıyla bitiriyorlar, ancak Çinliler ayrı olarak ya da yemeklerinin ortasında tüketiyorlar. Örneğin, çorba, tatlı, yiyecek ve salata gibi.

GİZLİ SIR 5: YOSUN YEMEK DİYETLERİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

GİZLİ SIR 5: YOSUN YEMEK DİYETLERİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI
Sindirim sürecini hızlandırması, fazla tuzu emmesi, içindeki lif oranıyla uzun süre tok hissettirmesi nedeniyle Çinli kadınlar çok fazla deniz yosunu tüketiyor. Kilo vermek isteyenler sık sık deniz yosunu tüketiyor. Vitaminler ve klorofil cildin daha genç görünmesini sağlar ve kollajen seviyesini yüksek tutar. Yosun ayrıca erken yaşlanmayı önleyen protein bakımından da zengindir.

GİZLİ SIR 4: SAKİN OLMAK

GİZLİ SIR 4: SAKİN OLMAK
Yüz ifadeleri de ciltlerinin genç kalmasına yardımcı oluyor. Yüz kaslarımız ne kadar az çalışırsa, kırışıklıklar o kadar az olur. Sakin ve düşünceli bir yüz ifadesini takınmak, botoksa bir alternatif olarak görülebilir.

GİZLİ SIR 3: BELİRLİ MAKYAJ ÜRÜNLERİNİ KULLANIN

GİZLİ SIR 3: BELİRLİ MAKYAJ ÜRÜNLERİNİ KULLANIN
Çinli kadınların yüz ve vücut bakım ürünleri daima gençliklerini uzatan doğal bileşenler içeriyor. Bu bileşenler deniz yosunu, ginseng, şifalı bitki özleri, inci tozu ve doğal yağlardan oluşuyor. Doğal bileşenler cildimizi pürüzsüz ve ipeksi yapar.

GİZLİ SIR 2: AYAK AKUPUNKTURU

GİZLİ SIR 2: AYAK AKUPUNKTURU
Çinli kadınlar vücut bakımına çok dikkat ediyorlar ve ayak akupunkturu hayatlarının önemli bir parçası. Akupunktur noktalarına günde birkaç kez masaj yapılır. Bunlar alt bacağın iç kısmında bulunan eşleştirilmiş noktalardır. Bu noktaları bulmak için ayak bileğinizdeki en yüksek noktayı bulun, sonra bacağınıza kadar 4 parmak genişliğini ölçün ve işte tam orası!

GİZLİ SIR 1: YEŞİM SİLİNDİRİYLE MASAJ

GİZLİ SIR 1: YEŞİM SİLİNDİRİYLE MASAJ
Yeşim taşından yapılan yeşim silindiri yüzdeki kan dolaşımını artırır. Akupunktur noktalarına masaj yapmak için ve yüz kaslarındaki gerginliği almak için yassı yeşim silindirleri kullanabilirsiniz. Bugün, bu silindirler çevrimiçi olarak satılmakta, hatta Çin'den bile sipariş edebilirsiniz.

BONUS!

BONUS!
Burada 1955 doğumlu ünlü Çinli aktris Liu Xiaoqing ve şu an 50 yaşında popüler Instagram blog yazarı Liu Yelin'i görebilirsiniz. 25 yaşında gibi görünüyorlar.
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