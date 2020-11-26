HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak anneleri HDP’den hesap sormaya devam ediyor

Şırnak anneleri HDP’den hesap sormaya devam ediyor

26.11.2020 16:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Şırnak il binası önünde eylemlerinin 12’nci haftasında da bir araya geldi.

Şırnak’ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Şırnak il binası önünde eylemlerinin 12’nci haftasında da bir araya geldi. HDP’liler acılı ailelerin açıklama yapmasını ses sistemlerini açıp ses çıkararak engellemeye çalıştı.
Şırnak’ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 12’nci haftasında da devam ediyor. Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK’ya ve HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ ve “Kahrolsun PKK, İşbirlikçi HDP” sloganları attı.

"Çocuğumu 14 yaşında aldılar benden"
Hamdiye Aslan, oğlu Doğan Aslan’ın 14 yaşında dağa kaçırıldığını söyledi. Aslan, "Çocuklarımızı kaçırdılar, çocuklarımızı sattılar, çocuklarımızı eve göndersinler. Çocuğum 14 yaşında çaldılar benden. Silah altına aldılar. Dağa ve Avrupa’ya sattılar. Ben çocuğumu istiyorum. Hiçbir hakları yoktu çocuklarımı götürmeye, bu 6 yıldır ben çocuğumun peşindeyim. ne hakları var, ne çocuğumu bana gösteriyorlar ne de benimle konuşturuyorlar. Bu 6 yıldır yüreğim yanıyor. Benim çocuğumu bana versinler, kendi çocuklarını götürsünler. Her hafta burada olacağım. Her hafta Şırnak, Diyarbakır veya Almanya’da olsa ben katılırım. Çocuğumun peşindeyim, ben gerekirse bu haksızlık karşısında canımı feda etmeye hazırım" dedi.
HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan Emine Üstek, oğlu Metin’in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını ve bir daha ondan haber alamadığını söyledi. Anne Üstek, "Çocuğum nerdeyse getirsinler. Niye götürüyorlar, çocuğum küçüktü. Çocuğumu geziye götürmüşlerdi. Kendi çocuklarını götürsünler sonra benimkini pikniğe götürsünler. Ne hakları var. Ben çocuğumun davasının peşindeyim. ben ölene kadar burada olacağım" diye konuştu.
HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
28 bin 351 vaka ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden açıklama: Ben de görmüyordum 28 bin 351 vaka ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden açıklama: Ben de görmüyordum
65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?
1/

En Çok Okunan Haberler

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Lüks cipteki dehşet kan dondurmuştu! Bir kez daha yıkıldılar

Lüks cipteki dehşet kan dondurmuştu! Bir kez daha yıkıldılar

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...

Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Koronavirüs denetiminde kendini böyle savundu: Adana’dan geldim, orada yasak yok

Kendini böyle savundu: Adana’dan geldim, orada yasak yok

Başkan yardımcısından Bakan Soylu örnekli 'maske' uyarısı

Başkan yardımcısından Bakan Soylu örnekli 'maske' uyarısı

Akıncı Üssü davasında mahkeme başkanına küstah tehdit: Başkan görüşürüz seninle

Mahkeme başkanına küstah tehdit!

Trafikte dehşet anları! Copla saldırdı

Trafikte dehşet anları! Copla saldırdı

'İstanbul'a yeni 6 bin taksi' teklifi reddedildi

'İstanbul'a yeni 6 bin taksi' teklifinde flaş karar

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.