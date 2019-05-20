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Şırnak’ta kaçak avlanıldığı tespit edilen kınalı keklik ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 18:32 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Milli Jandarma Karakolu kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada kınalı keklik ele geçirildi.Balveren beldesinde bulunan Milli Jandarma Karakolu güvenlik noktasında gerçekleştirilen uygulamada bir araçta kınalı keklik bulundu.

Şırnak’ta kaçak avlanıldığı tespit edilen kınalı keklik ele geçirildi

Şırnak’ın Milli Jandarma Karakolu kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada kınalı keklik ele geçirildi.
Balveren beldesinde bulunan Milli Jandarma Karakolu güvenlik noktasında gerçekleştirilen uygulamada bir araçta kınalı keklik bulundu. El konulan kekliği Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Milli Jandarma Karakol Komutanı Oğuz Yılmaz’dan teslim aldı.
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilisi Ayşegül Dursun, kınalı kekliğin neslinin tükenmekte olduğunu belirterek, "Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterineri gerekli kontrollerini yapacak. Sağlığında herhangi bir mani yoksa tekrar doğaya bırakacağız. Kekliği yakalayan kişi hakkında da idari işlem yapılacak" dedi.

Şırnak’ta kaçak avlanıldığı tespit edilen kınalı keklik ele geçirildi

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