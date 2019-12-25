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Şırnak’taki göçükte arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

Şırnak’ta dün akşam saatlerinde kömür ocağında meydana gelen göçükte kalan işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde kömür ocağında göçük meydana geldi.

Şırnak’ta dün akşam saatlerinde kömür ocağında meydana gelen göçükte kalan işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde kömür ocağında göçük meydana geldi. Bir kişinin göçükte mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gönderilen ekiplerin de yer aldığı arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi. Göçük altında bulunan Hasan İnal’a henüz ulaşılamazken, aileleri ve yakınlarının bölgedeki umutlu bekleyişi sürüyor.
AFAD Şırnak İl Müdürü Mustafa Kınay, dün saat 16.20 sularında olay bilgisinin kendilerine ulaştığını söyledi. Kınay, "Bölgeye geldiğimizde maden faaliyetinin yapıldığı alanın çok dar ve derin bir alanda olduğunu gördük. Orada çalışan arkadaşların aşağıya indiğini ve bir arkadaşlarının mahsur kaldığı bilgisini aldık. Bu aşamada bizim de neler yapabileceğimiz konusunda çalışmalara başladık. Ardından başkanlığımızla görüşerek buraya teknik alanda ekiplerin buraya gelmesi talebinde bulunduk. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından gönderilen 11 kişilik bir ekip dün geceden beri burada çalışıyor. Sabah saatlerinde yine maden faciasının yaşandığı kuyuya indiler. Onların verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz o dur ki bir an önce vatandaşımıza ulaşıp olduğu yerden çıkarmaktır. Sadece maden alanın zorluklarından kaynaklanan arama çalışmaları devam ediyor. Ortalama 70-75 metre derinliğinde olduğu düşünülüyor. 1 metre genişliğe sahip bir kuyudan söz ediyoruz. Dolayısıyla içine girilmesi çok zor. İndikten sonra aşağıdaki çalışma alanı çok dar. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

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