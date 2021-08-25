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  4. Şişli'de İETT otobüsünün yaşlı adama çarparak ölümüne neden olduğu kaza kamerada

Şişli'de İETT otobüsünün yaşlı adama çarparak ölümüne neden olduğu kaza kamerada

25.08.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışan Remezan Taner’e (73) çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü A.T.’nin Taner’e çarptığı anlar kameraya yansıdı. Taner’in ölümüne neden olan şoför, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 15.36 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki Remezan Taner’e, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada güzergahında ilerleyen İETT otobüsü çarptı. İETT şoförü A.T.'nin, Taner’i görünce frene basmasına karşın otobüsü durduramadı. Otobüs çarpan Taner kaza yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü A.T. gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli A.T., çıkarıldığı savcılıkça ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli A.T. ifadesinde, yolcuların bağırışlarını duyması üzerine direksiyonu sola kırıp frene bastığını ancak çarpmaya engel olamadığını ve kendisinin bir kusuru olmadığını kaydetti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli A.T., imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidi olmayan yerden karşıya geçen Taner’e otobüsün çarptığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şişli
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