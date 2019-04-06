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ŞİŞLİ'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI, YARALILAR VAR (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE-4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 23:21 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA Şişli'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü, 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA
Şişli'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü, 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Büyükdere Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü önünde ilerleyen 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan özel halk otobüsünün sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan çok sayıda yolcu otobüs sürücüsü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği de kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 21.30 sıralarında eski Ali Sami Yen Stadı civarında 3 ticari oto ve 3 halk otobüsünün karıştığı yaralamalı, maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda ambulans, çekici ve vinç sevk edilmiştir. Araçta sıkışan bir otobüs sürücüsüne itfaiye müdahale etmiş, diğer kazazedelerin hafif yaralı oldukları bildirilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kazaya karışan araçlar
-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
-Sıkışan otobüs şoförünü kurtarma çalışması
-Polis ekiplerinin çalışması
-Genel ve detaylar

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