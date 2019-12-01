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Şişli’de seyir halindeki lüks cip ve otomobil kurşunlandı: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 06:38 | Son Güncelleme

Şişli Büyükdere Caddesinde seyir halinde olan lüks cip ve otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Kurşunlanan cipin içinde bulunan bir kişide yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kurşunlanan iki araçta ise hasar meydana geldi.

Olay, 04.30 sıralarında Şişli İlçesi Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy istikametine seyir halinde olan otomobil ile cip kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Kurşunlanan cip, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak durabildi. Cipin içinde kurşunların isabet ettiği bir kişi ağır yaralandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler daha sonra otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralanan şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı şahıs daha sonra ambulans ile çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, daha sonra olay yerinde çalışma başlattı. İki araçta da kurşun izlerinin olduğu görüldü. Yaralanan şahsın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışmalara başladı. (İHA)

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istanbul Şişli silahlı saldırı

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