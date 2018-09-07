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Şişli'de silahlı soygun: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 16:17 | Son Güncelleme

Banka şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren 2 zanlı, kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerini silahla yaralayarak motosikletle kaçtı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren 2 zanlı, kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerini silahla yaralayarak motosikletle kaçtı.

Şişli Sıracevizler Caddesi İskete Sokak'taki bankaya gelen yüzleri maskeli ve silahlı 2 şüpheli, çalışanları tehdit ederek bankadan yaklaşık 100 bin TL'yi aldı. Bu sırada kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlisine ateş eden zanlılar, motosikletle kaçtı.

Çalışanların ihbarı sonucu olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Göğsünden ve ayaklarından yaralanan güvenlik görevlisi ise 112 sağlık ekiplerince Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

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banka soygunu Sıracevizler silahlı soygun Şişli

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