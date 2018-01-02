Şişlik, halsizlik mi hissediyorsunuz? Bu detoksu yapın rahatlayın

Besinleri en küçük şekilde parçalayarak kana geçmesini sağlayan bağırsaklar vücudumuzun en kıymetli organları arasında yer alır.

Bağırsaklar işlevlerini yerine getirmediklerinde çeşitli sorunlar ortaya çıkar. Vücudumuzdan atılması gereken maddeler atılamadığı zaman şişlik, kabızlık, kilo alma, yorgunluk, halsizlik hatta depresyon gibi psikolojik nedenler ortaya çıkabilmektedir.

Bağırsak detoksu nedir?

İnsan vücudundaki fazla suyun dışarı atılması için en iyi yöntem bağırsak detoksu yapmaktır. Bağırsak detoksu bitkisel olarak hazırlanmaktadır.

Bağırsak detoksu nasıl yapılır?

Öncelikle bağırsak temizliğine en etkili yöntem bol bol sıvı tüketilmesidir. En doğal en sağlıklı sıvı ise yaşamımızın temel kaynağı sudur. Su içinde hiçbir katkı maddesi yoktur.

Siz de evinizde hazırlayacağınız detoks kürleri ile bağırsaklarınızda rahatlama sağlayabilirsiniz.

Limon, bal, tuz, su

Bir bardak ılık suya yarım limon suyu bir çay kaşığı bal bir çay kaşığı tuz katılarak homojen bir kıvam elde edilip, bu karışım sabahları aç karnına içilmelidir. Gün boyu kişiyi zinde tutacak o ayrıca cildinize parlaklık bağırsaklarınızı rahatlama temizleme sağlayacaktır.

Her gün 2 litre su

Başka bir kür ise bir bardak su içine 2 yemek kaşığı elma suyu 2 yemek kaşığı limon suyu ilave edildikten sonra bu karışım gün boyu yudum yudum içilmelidir. Bağırsak detoksunun temel taşı sudur. Her gün 2 litre içilmesi insanlar için sağlıklıdır. Bağırsak detoksunda elma suyu ile yapılan karışımlar bağırsakların temizlenmesine faydalar sağlayacaktır. Ayrıca toksinlerin atılmasını karaciğer organı düzenler ve sindirimi kolaylaştırmaktadır.

Taze sıkılmış elma suyu bağırsak sistemini düzenli çalıştırmaktadır.

Sabah aç karnına Taze sıkılmış bir bardak elma suyu ardından yarım saat sonra bir bardak ılık su içilmelidir. Hatta bu karışım gün boyu bir veya iki kez tekrarlana bilir. Elma suyu ile yapılan detoks bağırsak temizlemesini artıracağı için gün içerisinde öğünlerde katı gıdalardan uzak durulması gerekecektir.

Bağırsak Detoksunun Faydaları

Bağırsak detoksunda limonun faydaları antioksidan aynı olan C vitamini sayesinde Sindirim sistemini düzenli çalışmasını sağlayan bir meyvedir. Bir kupa Ilık suya yarım limonun suyu sıkılarak içerisine bir çay kaşığı bal bir çay kaşığı tuz eklenerek bir karışım elde edilir. Yapılan bu karışım Sabahları aç karnına içilmelidir. İçerisindeki limon gün boyu enerji vereceği için sizi zinde tutar, hatta cildinize canlılık parlaklık kazandırmaktadır.

Limon olmazsa dekots olmaz

Limon tüm detoks yöntemlerinde vazgeçilmez bir meyvedir. Yani limon olmazsa detoks olmaz diyebiliriz. Evde hazırlayacağımız bağırsak detoksu tarifi 4 adet çilek bir yemek kaşığı Yulaf kepeği, bir yemek kaşığı keten tohumu, 1 tatlı kaşığı chia tohumu, artı alkali su. Sayılan bütün malzemeler tek tek olmak kaydıyla rondodan çekilerek sıvı bir kıvam alana kadar 6 dakika karıştırılmalıdır.

Oda sıcaklığında olması gerekir. Taze olarak tüketilecek bu karışım bağırsakların temizlenmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Hazırlanan bu tarif 3 günden fazla gün içerisinde iki defadan fazla tüketilmemesi gerekmektedir.

Yoğurt bağırsakları temizler

Bağırsak detoksu içinde yoğurt vazgeçilmez bir besindir. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Bu arada vücuttan toksinlerin atılmasını bağırsak iltihabını iyileştirmeye katkı verecektir. Ayrıca günde düzenli olarak yoğurt tüketen insanlar kolon kanserine yakalanma riski tüketmeyenlere göre oldukça düşük seviyededir.

Yoğurt elma, çilek, muz gibi posalı gıdalar alınarak bağırsakların temizlenmesine faydalar verecektir. Midede oluşan gaz yanma gastrit, ülser, hazımsızlık gibi hastalıklar yoğurt tüketilerek rahatlama yaşanmasına vesile olacaktır. Yoğurt hazırlamak için doğal süt alınmalı mayası oda sıcaklığında olacak şekilde hazırlanmalıdır. Bir bardak oda sıcaklığındaki yoğurda 10 adet çilek doğranarak karıştırılarak ara öğünlerde tüketilerek bağırsakların düzenli çalışmasına verim vermesine neden olabilir.

Keten tohumunu sakız gibi çiğneyin

Lif kaynağı bakımından zengin olan içerisinde Omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar barındıran keten tohumu kalın bağırsaktaki fazla olan suyu emerek zehirli toksinleri sert mukozayı vücuttan dışarı atmaya yardımcı olmaktadır. Bu durumda bağırsaklar temizlenmiş sağlık açısından rahatlama sağlanmıştır. Keten tohumu bazı hastalıklar için de önemli bir besindir. Kalp hastalıkları, şeker ayrıca kanser tedavisinde çok etkili bir rol oynamaktadır.

Keten tohumunu bağırsak detoksunda öğütülerek salatalarda yoğurt içerisinde hamur işlerinde çorbalarda tatlılarda tuzlarda hemen hemen her yemekte kullanılabilir. Yarım tatlı kaşığı keten tohumu gün içerisinde olarak sakız yerine çiğnenebilir. Veya, toz haline gelen keten tohumunu bir tatlı kaşığı yoğurt 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış elma suyu ilave edilerek bir karışım hazırlanabilir. Öğün arasında tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Ayrıca yarım litre suya bir yemek kaşığı keten tohumu eklenip çaydanlıkta kaynatılarak bir çay hazırlamış olup bu çayı kahvaltıdan ve gece yatmadan önce ılık ılık tüketilmesi gereklidir.