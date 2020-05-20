Sitede 'köpek besleme' kavgası! Soğan ve patatesle saldırdılar

Batıkent'te kullanılmayan binanın bahçesinde sokak hayvanlarını besleyen Yaşama Tutunan Patiler Dernek Başkanı Buket Özgünlü'ye, yandaki site sakinleri tepki gösterdi. Hayvanların çevreye kötü koku yaydığını ve kendilerine saldırdığını ileri süren site sakinleri, pencere ve balkonlara çıkıp Özgünlü'ye patates, soğan attı. Hayvanları beslemeye devam eden Özgünlü ise tepkileri cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaştı. Özgünlü mesajında ise "Batıkent’te sokak hayvanlarını besliyorum diye hem çocuklar hem yetişkinler tarafından saldırıya uğradım. Sırtıma tahtalar atıldı ve yaralandım. Pencerelerden üzerime soğanlar fırlatıldı. Yalnızdım ve çok korktum" ifadelerini kullandı.

'KAYISI, PATATES, SOĞAN ATTILAR'

DHA'ya konuşan Özgünlü, iftardan önce 60 yaş üstü bir tanıdığına her akşam pide götürürken yol üstünde gördüğü köpekleri beslediğini söyleyerek, "Dün akşam köpekleri beslediğim sırada arkamdan sopa atıldı. Balkonlardan bir şeyler atmaya başladılar. Bazı yerlerimde ve sırtımda çizikler mevcut. Hayvanları istemediklerini, saldırdığını söylediler. Köpeklerin hiçbiri saldırmıyor, hepsi kendi gölgesinden korkan hayvanlar. Bayan olarak tek başıma olmama rağmen erkeklerin kayısılar, patatesler, soğanlar, site içindeki yetişkinlerin tahta parçası fırlatmaları çok garibime gitti. Devamlı biz şiddete maruz kalıyoruz; ama ilk defa bu kadar topluluk halinde şiddete maruz kaldık. Bir tek ben değil, dernekler, gönüllüler devamlı bunlarla karşı karşıya kalıyorlar. 'Sokaklar hayvanların' dememize rağmen bunu kabullenemiyorlar. Sokaktaki hayvanları beslememiz en doğal hakkımız" diye konuştu.