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Sitemleri tepki çekmişti! Sergen Deveci, Bergüzar Korel'i ti'ye aldı

07.10.2023 11:14 | Son Güncelleme:
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Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Bergüzar Korel, set yoğunluğuna dair sitemkar paylaşımları yüzünden tepkilerin hedefi olmuştu. Gelen eleştirilere dayanamayan ünlü isim 'İşimi seviyorum, işimde yorulmayı seviyorum' diyerek açıklama yapmıştı. Sergen Deveci, Bergüzar Korel'in paylaşımlarını ti'ye alan bir video paylaştı. Deveci'nin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Amazon Prime'da yayınlanacak olan Düğüm dizisiyle setlere geri dönen ünlü oyuncu Bergüzar Korel, set başladığından beri oyunculuk mesleğinin zorluklarından bahsettiği paylaşımlar yapınca sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Bergüzar Korel son olarak, boş günlerinde dinlenememekten yakınarak "Repoda (boş gün) dinleneceğimi sanmak ne büyük bir yanılgı. Repo neydi? Repo dip boyaydı, eve gelen ustaydı, toplantılardı, onay bekleyen evraklardı" demişti. Korel'in paylaşımları sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

repo

Ünlü oyuncu için "Bölüm başı aldığın ücrete de üzülelim" ve "Sanki asgari ücrette çalışıyor" gibi yorumlar yapıldı.

BERGÜZAR PAYLAŞIM

Gelen eleştirilere daha fazla dayanamayan ünlü oyuncu, "İşimi seviyorum, işimde yorulmayı, zamanın yetmemesini, çocuklarımla sete gelmeyi mesleğime dair her şeyi seviyorum" diyerek açıklama yaptı.

Sosyal medyada uzun süre konuşulan bu açıklamaları ardından ünlü tiyatrocu Sergen Deveci yayınladığı bir video ile Bergüzar Korel'i fena ti'ye aldı.

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Deveci'nin "Madalyonun gerçekten diğer yüzü ya da çok zorlanan bir diğer oyuncu" notuyla paylaştığı gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Deveci'nin videosuna; 'İzlerken gözyaşlarıma hakim olamadım.', 'Asıl oyunculuk burda olan bence', 'Bergüzar Korel izlesin', 'Ya ne dertler var' gibi yorumlar yapıldı.

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