HABER

Sivas'ta 11 yaşındaki çocuk ahırda iple asılı halde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıçakmak köyünde 11 yaşındaki çocuk ahırda ölü bulundu.

Sivas'ta 11 yaşındaki çocuk ahırda iple asılı halde ölü bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Yukarıçakmak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevim-Halit Ç. çiftinin 3 çocuğundan biri olan imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Emirhan Ç.'den bir süre haber alamayan ailesi Emirhan'ı aramaya başladı. Bu sırada ahıra giren Emirhan'ın ikizi Cengiz Ç. kardeşini ahırda iple asılı halde buldu.

Bunun üzerine durum 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Emirhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Emirhan'ın cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Emirhan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Emirhan'ın anne ve babasının boşandığı, annenin Balıkesir'de yaşadığı öğrenildi. Baba Halit Ç.'nin boşandıktan sonra tekrar evlendiği, ilk evliliğinden 2, ikinci evliliğinden 3 üç çocuğu olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili incele başlatıldı.

İHA

PARTNEREfsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...Efsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...
1000 dolar bozdurana, cep telefonu hediye1000 dolar bozdurana, cep telefonu hediye
Vali Karaloğlu, yavru carettaları denizle buluşturduVali Karaloğlu, yavru carettaları denizle buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas ahırda ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevilay Yılmaz'dan dikkat çeken yazı: Avşa, Marmara, Gökçeada ve Bozcaada kumar adasına dönüştürülebilir

Sevilay Yılmaz'dan dikkat çeken yazı: Avşa, Marmara, Gökçeada ve Bozcaada kumar adasına dönüştürülebilir

Kurban Bayramı'nda kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Kurban Bayramı'nda kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Nagehan Alçı'yı kahreden olay

Nagehan Alçı'yı kahreden olay

ByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış

ByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış

Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü

Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü

'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor

'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.