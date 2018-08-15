Sivas'ta 11 yaşındaki çocuk ahırda iple asılı halde ölü bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Yukarıçakmak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevim-Halit Ç. çiftinin 3 çocuğundan biri olan imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Emirhan Ç.'den bir süre haber alamayan ailesi Emirhan'ı aramaya başladı. Bu sırada ahıra giren Emirhan'ın ikizi Cengiz Ç. kardeşini ahırda iple asılı halde buldu.
Bunun üzerine durum 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Emirhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Emirhan'ın cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Emirhan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Emirhan'ın anne ve babasının boşandığı, annenin Balıkesir'de yaşadığı öğrenildi. Baba Halit Ç.'nin boşandıktan sonra tekrar evlendiği, ilk evliliğinden 2, ikinci evliliğinden 3 üç çocuğu olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili incele başlatıldı.
İHA
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