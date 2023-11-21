Sivas’ta esrarengiz türbe! Hikayesi dikkat çekiyor

Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Karacaören köyü son günlerde köyün altında petrol bulunabileceği iddialarıyla gündeme geldi. Köy sakinleri zeminden adeta fışkıran yağ tortulu renkli sıvının petrol olabileceğini iddia edip araştırılması çağrısında bulundu. Köy sınırları içerisinde bulunan Katran Baba türbesine yakın bir noktadan asırlar önce çıkan katranın oluşturduğu tabaka, bölgede petrol olabileceği iddialarını güçlendirdi.

DİKKAT ÇEKEN RİVAYET

Esrarengiz türbe hikayesiyle de bölgede petrol bulunabileceğine işaret ediyor. Yakın bir zamanda restore edilen türbesinin kitabesinde yer alan rivayete göre; Fatih Sultan Mehmet’in 1473’te Otlukbeli seferinde ordusuyla yolu köyden geçer. Ancak atlar uyuz yüzünden ilerleyemez hale gelir. Türbede mezarı bulunan Katran Baba olarak bilinen Sultan El Kamilin Sarı Şeyh’in asasını vurduğu yerden katran çıkmaya başlar. Bu katran atlara sürülür ve atlar şifa bulur. Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile savaşmak için yoluna devam ederken Katran Baba köyde kalıp talebe yetiştirmeye devam eder.

PETROL OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Katran Baba’nın asasıyla katran çıkarttığı yerden aradan asırlar geçmesine rağmen halen katran kalıntıları bulunurken buradan kırılarak alınan parçalar Katran Baba’nın türbesini ve mezarını süslüyor. Köy sakinlerinin katran olarak tanımladığı maddenin petrol olabileceği düşünülüyor.

"KATRANLAR BU BÖLGEDEN ÇIKARTILDI"

Koruyla ilgili açıklama yapan Köy muhtarı Erhan Bektaş, “Burası Sivas’ın Suşehri ilçesi Karacaören köyü sınırların içerisinde bulunan Katran Baba anıtı. Katran babanın hikayesi şu şekilde; Fatih Sultan Mehmet Han Otluk Savaşına giderken buradan geçiyor. Buradan geçerken atların uyuz oluyor. Katran Baba yerden katran çıkararak atları tedavi ediyor. Buradan Fatih Sultan Mehmet Han’ı Otlukbeli’ne savaşa gönderiyor. Kendisi de ilim ve irfan yaymak için burada kalıyor. Bu türbe 2022 yılında restore edildi. İş adamımız tarafından bölgenin maneviyatının geleceğe aktarılması için yaptırıldı. Gelecek nesiller unutmasın diye güzel bir çalışma yapılmıştır. İş adamımıza teşekkür ediyoruz. Katranlar bu bölgeden çıkartıldı. Katran Baba’nın atları tedavi etmek için çıkardığı katranlar. Kendi anıtına da katran bıraktık. Bizde anıtına toprak değil daha belirgin olması için katran koyduk” dedi.

İHA





