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  4. Sivas'ta gülümseten olay! Kedi ve tilki verilen ekmeği bir türlü bölüşemedi

Sivas'ta gülümseten olay! Kedi ve tilki verilen ekmeği bir türlü bölüşemedi

01.11.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta kedi ile tilki kendilerine verilen ekmeği bölüşemedi, yüzleri güldüren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas’ta yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Paşabahçe mesire alanında bulunan Oğuzhan ailesi bir kediyi ekmek parçası vererek beslemek istedi. O sırada doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kediye ekmek verildiğini görünce hemen Oğuzhan ailesine yanaştı. Aile, tilkiye de ekmek vererek beslemeye başladı. Aç olduğu görülen tilki kendisine verilen her ekmek parçasını yedi. Kurnaz tilki, kediye verilen ekmek parçasına da göz dikince olanlar oldu.

TİLKİYE PATİ ATTI

Kedinin önünde bulunan ekmek parçasını yemeye çalışan tilki, kedinin tepkisiyle karşılaşınca neye uğradığına şaşırdı. Bu duruma sinirlenen kedi, tilkiye pati attı. O sırada kediden biraz uzaklaşan tilki, kedinin kendisine verilen ekmek parçasından uzaklaşmasını da fırsat bilerek ekmeği yemeyi başardı. Ekmeği bölüşemeyen kedi ve tilkinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

KEDİ, TİLKİYİ KORKUTTU

Arda Oğzuhan, kedinin tilkiyi korkuttuğunu söyleyerek, “Kediye yemek verirken bir tilki geldi. Tilki oldukça acıkmıştı. Kedinin ekmeğinin yarısından ona da verdim. Yanımıza kadar geldi. Korkmadan yedi. Sonra kedinin ekmeğini yemeye çalıştı. Kedi onu korkuttu” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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