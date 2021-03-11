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Sivas'ta ilginç olay: Genç kız cami bahçesindeki ağacı kırdı, arkadaşları tekrar tutturmaya çalıştı

11.03.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta ilginç olay: Genç kız cami bahçesindeki ağacı kırdı, arkadaşları tekrar tutturmaya çalıştı

Sivas'ta bir genç kız cami bahçesindeki ağacı asılarak kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kız ve arkadaşlarının kırılan ağacı tekrar tutturmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas kent merkezi 4 Eylül Mahallesi Yayla Camii'nde ilginç bir olay yaşandı. Bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen cami bahçesinde vakit geçirdi. Gruptakilerden genç bir kız, bahçede bulunan ağaç fidanına tırmanmaya çalıştı. Kızın ağırlığına dayanamayan ağaç fidanı ikiye ayrıldı. Genç kız ve arkadaşlarının kırılan ağacı tekrar tutturmak için çabaladıkları anlar ilginç görüntüler oluşturdu, bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah namazı için camiye gelen cemaat, kırık olan ağacı görünce güvenlik kamerasını izledi ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan genç kızın ağacı kırdığı anlar görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.

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KİMSE ANLAM VEREMEDİ

4 Eylül Mahallesi Muhtarı Numan Kaya, ağacı kıran genç kıza tepki göstererek, "Sabah namazında camiden çıktığımız zaman ağacın kırıldığını fark ettik. Kamera görüntülerini seyrettiğimizde ise ağacın isteyerek ve bilerek kırıldığını fark ettik. Gerek emniyet güçlerine gerek karakolumuza bilgi verdik. Ceza vermek, herhangi bir şey yapmak istemiyoruz ama bir ağaç kolay yetişmiyor. Elinde bir fidan olsa bile dikmek gerekiyor. Kolay yetişmedi bu ağaç, yaklaşık 15 yıllık bir fidanımız bu. Yazık, eğitim şart. Çocuklarımıza eğitim vermeliyiz. Akşam 21.30 saatleri, yasağın olduğu bir saat. Asılmak ne demek, ağacı bilerek ve isteyerek kırmak ne demek" dedi.

(İHA)

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