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Sivas'ta koronavirüsü yenen 19 kişi alkışlarla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2020 12:13 | Son Güncelleme

Sivas'ta koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 19 kişi, taburcu edildi. Hastalardan biri, evine sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

Sivas'ta koronavirüsü yenen 19 kişi alkışlarla uğurlandı

Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi’nde (ÇAGEM), yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisi konan 19 hastanın tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan hastalar, taburcu edildi. Bir kadın hasta ise doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla evine uğurlandı. O anlar kameralara yansıdı. Görüntüde bir sağlık çalışanının, "Hatice Teyze maskeni takar mısın?" diye seslenmesinin ardından tedavisi tamamlanan hasta odasından çıktı.

14 GÜN BOYUNCA EVLERİNDE KARANTİNADA TUTULACAKLAR

Sağlık çalışanları taburcu edildiğini söyleyerek hastayı alkışlarla uğurladı. Taburcu edilen 19 hastanın, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.

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koronavirüs Sivas

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