Sivas’ta Anadolu tarihini değiştirebilecek gelişme

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bir çoban tarafından bulunan buğday fosilinin milyonlarca yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Doğanşar ilçesi kırsalında hayvanlarını otlatan İbrahim Coşar, üzerinde buğday tanelerine benzer şekillerin olduğu bir kaya buldu. Coşar bulduğu kayayı yanına alıp, uzun yıllar Doğanşar’da fosiller üzerine araştırma yapan Tarih öğretmeni, araştırmacı yazar Fikri Karaman’a ulaştırdı. Karaman, ilginç kayanın buğday fosili olduğunu tespit etti.

Milyonlarca yıllık olabilir

Karaman, fosilin milyonlarca yıllık olabileceğini belirterek, “Doğanşar’da zaman zaman bu ilginç durumlarla da karşılaşıyoruz. Arkadaşlar buldukları fosilleri veya belgeleri bize getiriyor. İlk kez böyle bir fosille karşılaşıyorum. Elimde on binlerce buğday, mercimek ve benzeri tohumun fosili bulunmakta. Artık yüz bin yıllık mı, milyon yıllık mı bilemiyorum. Ona bilim adamları karar versin. Bu taşı çoban arkadaş İbrahim Coşar Bey bulmuş. Sonra Osman Yürük ve öğrencim Ali Kıncır vasıtası ile teslim ettiler. Bende kamuoyuyla paylaşıyorum. Böyle bir fosili gördüğüm için son derece mutluyum” dedi.