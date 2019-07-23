HABER

Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 10:19 | Son Güncelleme

Sivas’ta buğday başaklarının hasat olgunluğuna ulaşmasıyla biçer döverler buğday tarlalarına girdi.Türkiye’nin hububat ambarı olan Sivas’ta buğday başakları hasat olgunluğuna ulaştı.

Sivas’ta buğday başaklarının hasat olgunluğuna ulaşmasıyla biçer döverler buğday tarlalarına girdi.
Türkiye’nin hububat ambarı olan Sivas’ta buğday başakları hasat olgunluğuna ulaştı. Ekilen buğdayların hasat olgunluğuna ulaşmasıyla birlikte biçer döverler tarlalara girdi. Yaz başında hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve yağmurun istenilen seviyede yağmaması rekoltede beklenilenin aksine üreticinin yüzünü güldürmedi. Buğday üreticileri yağmurların beraberinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle bekledikleri rekoltede ürün alamadıklarını ifade ettiler. Havadan da görüntülenen buğday hasadının Sivas ve çevresinde bir ay sürmesi bekleniyor.

Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi

Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi

Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi

Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi

Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi

Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi

Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi

Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi

Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi

Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi

Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi

Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi

Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi

Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi

Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü

TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak?

Kurban bayramı kaç gün tatil olacak?

Son dakika: Şemdinli'de sivil araçların geçişi sırasında hain tuzak: 1 ölü 1 yaralı

Şemdinli'de hain tuzak! 1 ölü 1 yaralı

YKS tercih dönemi başladı! AİS girişi ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

Üniversite tercihleri alınmaya başlandı!

Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Günlük burç yorumları 23 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn arasında gerilim!

Günlük burç yorumları 23 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn arasında gerilim!

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden "tahliye" iddialarına yalanlama

Türkiye'den 'tahliye' iddialarına yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.