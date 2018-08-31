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Sivas'ta "şarbon" şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 19:56 | Son Güncelleme

Gürün ilçesinde telef olmak üzereyken kestikleri hayvanın etini tüketen ve kanına temas eden aileden 3 kişi tedavi altına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde, telef olmak üzereyken kestikleri büyükbaş hayvanın etinden tüketen ve kanına temas eden aileden 3 kişi, "şarbon" şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karadoruk köyünde yaşayan Murat Büyükpınar (47), yaklaşık 15 gün önce ahırdaki bir ineğinin ölmek üzere olduğunu fark etti.

Yakınlarıyla birlikte hayvanı kesen Büyükpınar ile oğlu İbrahim (20) ve kızı İkra (8) Büyükpınar, hayvanın kanıyla temas etti. Hayvanın etinin büyük kısmı pişirilerek, aile üyeleri tarafından tüketildikten 3 gün sonra baba ile oğlu ve kızının vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar çıktı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran baba ve çocukları, şarbon şüphesiyle enfeksiyon hastalıkları servisinde tedavi altına alındı. Hastanedeki işlemleri tamamlanan baba ve çocukları, tedavileri evde sürdürülmek üzere taburcu edildi.

Ailenin büyükbaş hayvanlarından biri de 2 gün önce telef olunca durum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler, telef olan hayvanı çukur kazıp, yakarak imha etti. Hayvanların etlerinden alınan numune laboratuvar incelemesi için Samsun'a gönderildi.

Köy, şarbon şüphesiyle karantinaya alındı, köydeki hayvanlar ise aşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gürün Sivas şarbon

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