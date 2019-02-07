Sivas'ta ulaşıma kar engeli

SİVAS (AA) - Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Sivas-Malatya karayolu trafiğe kapandı.
Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Kangal ilçesi girişinde bekletiliyor.
Öte yandan il merkezinde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.
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