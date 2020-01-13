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  4. Sivas'tan yurt dışına etli pide gönderiyorlar

Sivas'tan yurt dışına etli pide gönderiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

SİVAS'ta sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan etli pidenin ünü sınırları aştı.

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan etli pidenin ünü sınırları aştı. Kentteki bir firma, özel olarak hazırladığı kutularla etli pideyi yurt dışına da göndermeye başladı.
Kentte günde 200 fırında 40 bin adet üretilen etli pidenin ünü sınırları açtı. Sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan, sadece kaburga eti ve soğandan yapılan etli pideyi kentteki bir firma özel hazırladığı kutularla yurt dışına da göndermeye başladı. Odun ateşinde fırında 5 dakikada hazırlanan etli pideler Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve İsveç gibi Avrupa ülkelerindeki grubetçilere gönderiliyor.
'BU LEZZETİ TATMAYAN KALMASIN'
Firmanın işletmecisi Ali Kara, 1984 yılında kurulan firmalarının 36 yıldır etli pide ürettiğini ifade ederek, "Bizim 'Bu lezzeti tatmayan kalmasın' sloganımız var. Şehirler arası veya yurt dışında imkan varsa bu lezzetten tatsınlar diye sloganımız var. Bunun haricinde etli pidede şehir içerisinde de iyi bir potansiyele sahibiz. Müşterilerimizin bize talepleri, görüşleri, fikirleri etli pideyi kaliteli bir noktaya getirdiğimizi gösteriyor. Bunu da biz daha da taçlandıralım diye hem diğer şehirlere, imkan varsa da yurt dışında göndermenin yollarını arıyoruz. Şehirler arası kargo şirketleriyle göndermeye başladık. İnşallah bunu daha yaygın hale getirmeye çalışıyoruz. Özellikle yaz aylarında aşırı bir yoğunluk oluyor. Biz de Sivas'ın bu lezzetinin dünyaya açılmasını hedefliyoruz" dedi.
Etli pideyi yurt dışında ulaştırmak için özel kutular hazırladıklarını ifade eden Kara, "Özel kutularımız var. Eğer bir hafta içerisinde bozulma olursa para iadesi sözü veriyoruz. En çok Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Danimarka'ya hatta İsveç'e de etli pide gönderdik" diye konuştu.

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