Siyah noktalar ve aknelerden kurtulmak için zerdeçal maskesi tarifi

Yale'deki klinik profesör Mona Gohara, zerdeçal, iyileştirici özellikleri nedeniyle Doğu tıbbında yüzyıllardır kullanılmaktadır' diyor ve ekliyor: 'Sivilcelerin tedavisinde, hiperpigmentasyon ve akne izlerinin aydınlatılmasında, ince çizgilere ve cilt hasarına neden olabilecek serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olduğu söylenen bir antioksidan ve antienflamatuardır.'
Zerdeçal, sivilcelere karşı mücadelede bir güç merkezidir. Ayrıca cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur ve özü ayrıca akne izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.
Çalışmalar zerdeçalın cilt üzerindeki koyu lekeleri azalttığını göstermiştir. Bir çalışma, zerdeçal özü kreminin hiperpigmentasyonu dört haftalık kullanımdan sonra yüzde 14'e kadar azalttığını göstermiştir.
Zerdeçal, güçlü antioksidanlarla doludur - serbest radikalleri hafifleten ve cildinizi çevresel stres faktörlerine karşı korumaya yardımcı olan bileşikleri barındırır.
Zerdeçal genellikle cildinizde güvenli olarak kabul edilir, ancak çoğu doğal ürün bile reaksiyonlara neden olma potansiyeline sahip olduğundan, cildinizin lüçük bir yerinde test etmek iyi olacaktır.
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Peki yüz maskesi olarak zerdeçalı nasıl kullanacaksınız?
2 yemek kaşığı zerdeçal tozu
1 yemek kaşığı pirinç unu veya nohut unu
2 yemek kaşığı yoğurt veya süt (yağlı ciltler için) veya zeytin, hindistancevizi veya badem yağı (kuru ciltler için)
1 yemek kaşığı bal
Tüm malzemeleri karıştırın. Maskeyi 15 ila 20 dakika yüzünüzde tutun. Normal bir yüz temizleyicisiyle durulayın.
2 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı zerdeçal tozu
1 yemek kaşığı badem yağı
3 yemek kaşığı süt
Hepsini karışıtın yüzünüzde 15 dakika bekletin.
Muhtemelen anlık sonuçları görmezsiniz, ancak maskeyi haftada birkaç kez sürekli olarak uygularsanız, birkaç hafta içinde aydınlatıcı, yatıştırıcı ve sakinleştirici efektler görmeye başlamalısınız.
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