Siyah noktalar ve aknelerden kurtulmak için zerdeçal maskesi tarifi

Yale'deki klinik profesör Mona Gohara, zerdeçal, iyileştirici özellikleri nedeniyle Doğu tıbbında yüzyıllardır kullanılmaktadır' diyor ve ekliyor: 'Sivilcelerin tedavisinde, hiperpigmentasyon ve akne izlerinin aydınlatılmasında, ince çizgilere ve cilt hasarına neden olabilecek serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olduğu söylenen bir antioksidan ve antienflamatuardır.'

Akne

Zerdeçal, sivilcelere karşı mücadelede bir güç merkezidir. Ayrıca cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur ve özü ayrıca akne izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.

Hiperpigmentasyon

Çalışmalar zerdeçalın cilt üzerindeki koyu lekeleri azalttığını göstermiştir. Bir çalışma, zerdeçal özü kreminin hiperpigmentasyonu dört haftalık kullanımdan sonra yüzde 14'e kadar azalttığını göstermiştir.

Anti-aging (yaşlanma karşıtı)

Zerdeçal, güçlü antioksidanlarla doludur - serbest radikalleri hafifleten ve cildinizi çevresel stres faktörlerine karşı korumaya yardımcı olan bileşikleri barındırır.

ZERDEÇAL MASKELERİ GÜVENLİ MİDİR?

Zerdeçal genellikle cildinizde güvenli olarak kabul edilir, ancak çoğu doğal ürün bile reaksiyonlara neden olma potansiyeline sahip olduğundan, cildinizin lüçük bir yerinde test etmek iyi olacaktır.