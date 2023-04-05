Siyasette Cezmi Baskın sürprizi! Yargı'nın Merdan dedesi, Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı TİP'e katıldı

14 Mayıs seçimleri için ünlü oyuncular Mehmet Aslantuğu ve Serhat Özcan'ın yanı sıra gazeteci İrfan Değirmenci'nin milletvekili adaylığını duyuran Türkiye İşçi Partisi (TİP), sahnelerden bir 'transfer' daha yaptı.

CEZMİ BASKIN TİP'E KATILDI

Yargı dizisinde 'Merdan dede' karakterine can veren ve Akasya Durağı'ndaki Osman Ağa rolüyle hafızlara kazınan Cezmi Baskın TİP'e katıldı.

Vizontele, Düttürü Dünya, Şevkat Yerimdar gibi yapımlarda rol alan tecrübeli oyuncu Cezmi Baskın'ın üyelik kararını, Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek duyurdu.

"MÜCADELEMİZE GÜÇ KATTI"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akyürek, şu ifadeleri kullandı;

"Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz!"



