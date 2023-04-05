MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Siyasette Cezmi Baskın sürprizi! Yargı'nın Merdan dedesi, Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı TİP'e katıldı

Siyasette Cezmi Baskın sürprizi! Yargı'nın Merdan dedesi, Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı TİP'e katıldı

05.04.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce ünlü oyuncular Mehmet Aslantuğu ve Serhat Özcan'ın milletvekili adaylığını duyuran Türkiye İşçi Partisi (TİP) saflarına bir ünlü oyuncu daha katıldı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, Yargı dizisinde 'Merdan dede' karakterine can veren Cezmi Baskın'ın TİP'e katıldığını duyurdu. Birçok televizyon dizisi ve filmde rol alan Baskın, Akasya Durağı'ndaki Osman Ağa rolüyle adından söz ettirmişti.

Siyasette Cezmi Baskın sürprizi! Yargı'nın Merdan dedesi, Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı TİP'e katıldı

14 Mayıs seçimleri için ünlü oyuncular Mehmet Aslantuğu ve Serhat Özcan'ın yanı sıra gazeteci İrfan Değirmenci'nin milletvekili adaylığını duyuran Türkiye İşçi Partisi (TİP), sahnelerden bir 'transfer' daha yaptı.

CEZMİ BASKIN TİP'E KATILDI

Yargı dizisinde 'Merdan dede' karakterine can veren ve Akasya Durağı'ndaki Osman Ağa rolüyle hafızlara kazınan Cezmi Baskın TİP'e katıldı.

fdsfds

Vizontele, Düttürü Dünya, Şevkat Yerimdar gibi yapımlarda rol alan tecrübeli oyuncu Cezmi Baskın'ın üyelik kararını, Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek duyurdu.

gfhfh

"MÜCADELEMİZE GÜÇ KATTI"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akyürek, şu ifadeleri kullandı;

"Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz!"

gfdgdg

O partiden milletvekili adayı oldu! Nedenini açıkladı: Beni siyasetin içine çeken... O partiden milletvekili adayı oldu! Nedenini açıkladı: Beni siyasetin içine çeken...
Cennet Mahallesi'nin Selim'i Serhat Özcan milletvekili aday adayı oldu! Cennet Mahallesi'nin Selim'i Serhat Özcan milletvekili aday adayı oldu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selahattin Paşalı o rolüyle ödül aldı!Selahattin Paşalı o rolüyle ödül aldı!
Öpüşme sahnesi sorun oldu mu? Yanıt geldiÖpüşme sahnesi sorun oldu mu? Yanıt geldi
Küçük Onur son haliyle şaşırttı! 90’ların çocuk yıldızını görenler tanıyamadıKüçük Onur son haliyle şaşırttı! 90’ların çocuk yıldızını görenler tanıyamadı
Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi akasya durağı türkiye işçi partisi Oyuncu ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

AHBAP'ın o projesini açıkladı: 3 firmayla başlıyoruz, 6 ayda teslim edeceğiz

AHBAP'ın o projesini açıkladı: 3 firmayla başlıyoruz, 6 ayda teslim edeceğiz

5. Murad'ın torunu Şehzade Osmanoğlu'ndan dikkat çeken 'halifelik' açıklaması

5. Murad'ın torunu Şehzade Osmanoğlu'ndan dikkat çeken 'halifelik' açıklaması

Trump serbest bırakıldı... 34 suçlama için ilk açıklama geldi

Trump serbest bırakıldı... 34 suçlama için ilk açıklama geldi

Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse...

Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse...

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap! Emekli ikramiyeleri...

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap! Emekli ikramiyeleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti! Gözaltına alınan kadınla ilgili karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti! Gözaltına alınan kadınla ilgili karar

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.