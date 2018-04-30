KADIN

Bu fotoğrafı günde kaç kez görüyorsunuz?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 09:01 | Son Güncelleme

Düzenli instagram kullanan insanlar olabildiğince çok fotoğraf çekiyor ve bu fotoğrafları da vakit kaybetmeden takipçileriyle paylaşıyorlar. Ancak milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'da birbirinin aynısı fotoğrafları görmek bazen çok sıkıcı olabiliyor. İşte hemen hemen her gün birçok kişide gördüğümüz en yaygın fotoğraf türleri...

Aşağıda sıralayacağımız tiplerden mutlaka en az bir tanesine denk gelmiş olmanız lazım.

Instagram kullanıyorsanız bu fotoğraflar size yabancı gelmeyecek

1 / 19

En etkili egzersiz selfie-cardio

En etkili egzersiz selfie-cardio
2 / 19

Duş alındığını bütü takipçiler bilmeli! Çünkü neden bilmesin?

Duş alındığını bütü takipçiler bilmeli! Çünkü neden bilmesin?
3 / 19

Çocuğunuz var paylaşmak istiyorsunuz ama yüzü görünsün istemiyorsunuz... İşte çözüm yüzünü kaplayan bir emoji! Nazar değmesin
4 / 19

Tüm mücevherleri göstermek için derin bir çaba harcandığını gösteren fotoğraf

Tüm mücevherleri göstermek için derin bir çaba harcandığını gösteren fotoğraf
5 / 19

İşte instagram'da ortaya çıkan 'içimizdeki çocuk' fotoğrafı

İşte instagram'da ortaya çıkan 'içimizdeki çocuk' fotoğrafı
6 / 19

İnsanların söyledikleri önemli değil belfie bir felsefedir

İnsanların söyledikleri önemli değil belfie bir felsefedir
7 / 19

''Arabanın markası ve manikürüm gözüküyorsa fotoğraf için hazırım.''

''Arabanın markası ve manikürüm gözüküyorsa fotoğraf için hazırım.''
8 / 19

''Formda olduğumu bir de size göstereyim.''

''Formda olduğumu bir de size göstereyim.''
9 / 19

Mutfak yeteneklerini dünyadan saklamayın

Mutfak yeteneklerini dünyadan saklamayın
10 / 19

Manikür yaptırıldığını herkes bilmeli

Manikür yaptırıldığını herkes bilmeli
11 / 19

Erkek arkadaşından buket aldığında kameraya bakmamak son derece önemlidir. Bu sayede fotoğraflar çok daha muhteşem gözüküyor.

Erkek arkadaşından buket aldığında kameraya bakmamak son derece önemlidir. Bu sayede fotoğraflar çok daha muhteşem gözüküyor.
12 / 19

Biletlerin fotoğrafını çekmeden seyahat ederseniz, seyahat etmiş sayılmazsınız

Biletlerin fotoğrafını çekmeden seyahat ederseniz, seyahat etmiş sayılmazsınız
13 / 19

Ne kadar koştuğunuzu herkes bilmeli

Ne kadar koştuğunuzu herkes bilmeli
14 / 19

Bu karenin çok farklı varyasyonlarını görmek mümkün. Çapraz, düz, bacak bacak üstüne atmak gibi.

Bu karenin çok farklı varyasyonlarını görmek mümkün. Çapraz, düz, bacak bacak üstüne atmak gibi.
15 / 19

bir grafik tasarımcısı olmasanız bile, hünerlerinizi sergilemelisiniz

bir grafik tasarımcısı olmasanız bile, hünerlerinizi sergilemelisiniz
16 / 19

Doğallığı seviyorum makyaj yapmıyorum?

Doğallığı seviyorum makyaj yapmıyorum?
17 / 19

Çocuklarınızın gündelik hayatında neler yaptıkları (tuvalete gitmeleri bile) takipçilerinizi fazlasıyla meraklandırıyor.

Çocuklarınızın gündelik hayatında neler yaptıkları (tuvalete gitmeleri bile) takipçilerinizi fazlasıyla meraklandırıyor.
18 / 19

Kahve ve fincan ikilisi Instragram dünyasının tabir-i caizse 'güzel ikili'si...

Kahve ve fincan ikilisi Instragram dünyasının tabir-i caizse 'güzel ikili'si...
19 / 19

Mükemmel bir fotoğraf çekmek için profesyonel bir fotoğrafçıyla çalışanların sayısı bir hayli fazla

Mükemmel bir fotoğraf çekmek için profesyonel bir fotoğrafçıyla çalışanların sayısı bir hayli fazla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Instagram trendi instagram fotoğrafları

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Seren Serengil - Yaşar İpek'in nişanında neler yaşandı? Ünlü ismin dekoltesi damga vurdu!

Seren Serengil - Yaşar İpek'in nişanında neler yaşandı? Ünlü ismin dekoltesi damga vurdu!

Bu fotoğrafı günde kaç kez görüyorsunuz?

Bu fotoğrafı günde kaç kez görüyorsunuz?

Çocuğunuz bu şekilde oturuyorsa dikkat!

Çocuğunuz bu şekilde oturuyorsa dikkat!

Ojenin içine sarımsak koyun mucizeyi görün

Ojenin içine sarımsak koyun mucizeyi görün

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özgürlüğe adım adım yaklaşıyorlar ama bazı şeyler hala yasak

Özgürlüğe adım adım yaklaşıyorlar ama bazı şeyler hala yasak

Kate Middleton'un doğum sonrası fotoğrafları yeni anneleri çıldırttı

Kate Middleton'un doğum sonrası fotoğrafları yeni anneleri çıldırttı

'Bütün sırlar açığa çıkıyor, işte sizi böyle kandırıyorlar'

'Bütün sırlar açığa çıkıyor, işte sizi böyle kandırıyorlar'

Yemek yeme stilinize göre nasıl bir cinsel hayatınız olduğunuzu söylüyoruz

Yemek yeme stilinize göre nasıl bir cinsel hayatınız olduğunuzu söylüyoruz

Makinede kaybolan çorapların gizemi çözüldü

Makinede kaybolan çorapların gizemi çözüldü

Meme dikleştirme ameliyatı hayatına mal oldu

Meme dikleştirme ameliyatı hayatına mal oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.