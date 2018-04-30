Bu fotoğrafı günde kaç kez görüyorsunuz?

Aşağıda sıralayacağımız tiplerden mutlaka en az bir tanesine denk gelmiş olmanız lazım.

Instagram kullanıyorsanız bu fotoğraflar size yabancı gelmeyecek

1 / 19 En etkili egzersiz selfie-cardio

2 / 19 Duş alındığını bütü takipçiler bilmeli! Çünkü neden bilmesin?

3 / 19 Çocuğunuz var paylaşmak istiyorsunuz ama yüzü görünsün istemiyorsunuz... İşte çözüm yüzünü kaplayan bir emoji! Nazar değmesin

4 / 19 Tüm mücevherleri göstermek için derin bir çaba harcandığını gösteren fotoğraf

5 / 19 İşte instagram'da ortaya çıkan 'içimizdeki çocuk' fotoğrafı

6 / 19 İnsanların söyledikleri önemli değil belfie bir felsefedir

7 / 19 ''Arabanın markası ve manikürüm gözüküyorsa fotoğraf için hazırım.''

8 / 19 ''Formda olduğumu bir de size göstereyim.''

9 / 19 Mutfak yeteneklerini dünyadan saklamayın

10 / 19 Manikür yaptırıldığını herkes bilmeli

11 / 19 Erkek arkadaşından buket aldığında kameraya bakmamak son derece önemlidir. Bu sayede fotoğraflar çok daha muhteşem gözüküyor.

12 / 19 Biletlerin fotoğrafını çekmeden seyahat ederseniz, seyahat etmiş sayılmazsınız

13 / 19 Ne kadar koştuğunuzu herkes bilmeli

14 / 19 Bu karenin çok farklı varyasyonlarını görmek mümkün. Çapraz, düz, bacak bacak üstüne atmak gibi.

15 / 19 bir grafik tasarımcısı olmasanız bile, hünerlerinizi sergilemelisiniz

16 / 19 Doğallığı seviyorum makyaj yapmıyorum?

17 / 19 Çocuklarınızın gündelik hayatında neler yaptıkları (tuvalete gitmeleri bile) takipçilerinizi fazlasıyla meraklandırıyor.

18 / 19 Kahve ve fincan ikilisi Instragram dünyasının tabir-i caizse 'güzel ikili'si...