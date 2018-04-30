Bu fotoğrafı günde kaç kez görüyorsunuz?

Aşağıda sıralayacağımız tiplerden mutlaka en az bir tanesine denk gelmiş olmanız lazım.
Instagram kullanıyorsanız bu fotoğraflar size yabancı gelmeyecek
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En etkili egzersiz selfie-cardio
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Duş alındığını bütü takipçiler bilmeli! Çünkü neden bilmesin?
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Çocuğunuz var paylaşmak istiyorsunuz ama yüzü görünsün istemiyorsunuz... İşte çözüm yüzünü kaplayan bir emoji! Nazar değmesin
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Tüm mücevherleri göstermek için derin bir çaba harcandığını gösteren fotoğraf
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İşte instagram'da ortaya çıkan 'içimizdeki çocuk' fotoğrafı
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İnsanların söyledikleri önemli değil belfie bir felsefedir
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''Arabanın markası ve manikürüm gözüküyorsa fotoğraf için hazırım.''
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''Formda olduğumu bir de size göstereyim.''
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Mutfak yeteneklerini dünyadan saklamayın
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Manikür yaptırıldığını herkes bilmeli
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Erkek arkadaşından buket aldığında kameraya bakmamak son derece önemlidir. Bu sayede fotoğraflar çok daha muhteşem gözüküyor.
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Biletlerin fotoğrafını çekmeden seyahat ederseniz, seyahat etmiş sayılmazsınız
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Ne kadar koştuğunuzu herkes bilmeli
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Bu karenin çok farklı varyasyonlarını görmek mümkün. Çapraz, düz, bacak bacak üstüne atmak gibi.
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bir grafik tasarımcısı olmasanız bile, hünerlerinizi sergilemelisiniz
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Doğallığı seviyorum makyaj yapmıyorum?
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Çocuklarınızın gündelik hayatında neler yaptıkları (tuvalete gitmeleri bile) takipçilerinizi fazlasıyla meraklandırıyor.
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Kahve ve fincan ikilisi Instragram dünyasının tabir-i caizse 'güzel ikili'si...
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Mükemmel bir fotoğraf çekmek için profesyonel bir fotoğrafçıyla çalışanların sayısı bir hayli fazla
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