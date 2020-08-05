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Siz de herkes gibi yanlış yapıyor olabilirsiniz! Makyajda en doğru kontür uygulaması için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Herhangi bir cerrahi müdahale ya da estetik operasyon gerektirmeden istenilen görüntüye kavuşabilmenin en kolay yollarından birisi makyajdır. Son yıllarda makyaj sektörünün genişlemesi ve geliştirilen yüzlerce teknik ile artık çok cüzi miktarlara yüzünüzü yeniden şekillendirebilir, makyaj hileleri ile rahatsız olduğunuz tüm kusurları ortadan kaldırabilirsiniz.

Siz de herkes gibi yanlış yapıyor olabilirsiniz! Makyajda en doğru kontür uygulaması için...

Makyaj ve kozmetik ürünü seçiminde en önemli unsurlardan birisi cilt tipini iyi bilmek ve buna göre uygun ürünü seçebilmek. Her ürün her ciltte kullanılamaz ve yanlış ürün büyük hasarlara yol açabilir. Yağlı ya da kuru bir cildiniz olabilir. Yağlı ciltler için pudra ağırlıklı ürünler tercih edilmeliyken kuru ciltler için nemlendirici özelliği olan ürünler seçilmelidir. Hassas bir teniniz varsa ve ürün seçiminde zorluk çekiyorsanız bir uzmana danışmalı, ürün seçiminde çok dikkatli olmalısınız.

KONTÜR UYGULAMASI NEDİR?

Yüz hatlarının belirginleştirilmesi ile cildin daha kusursuz bir hale getirilmesi için tercih edilen en kullanışlı yöntem kontür uygulamasıdır. Cilt tonundan daha koyu ve daha açık tonların kullanılmasıyla belirginleştirilmek ya da gizlenmek istenilen bölgelere gölgelendirme ve aydınlatma işleminin yapılmasına kontür denir. Kontür paleti içerisinde koyu renkli bölümlere kapatıcı denilirken açık renkli yerlere aydınlatıcı denilir. Büyüklüğünden rahatsızlık duyulan bölgelere koyu tonlar uygulanırken daha belirgin hale getirilmek istenilen yerlere açık tonlar kullanılır. Bir fırça ya da sünger aracılığıyla cilde yedirilen kontür, hatların ortaya çıkarılmasında büyük öneme sahiptir.

Kontürün yanlış uygulanması sonucunda ciddi problemler ortaya çıkabilir. Yüzde abartı bir makyaj varmış gibi göstermemek ve aslında problemi olmayan yerleri sanki problemliymiş gibi yansıtmamak için bu işlemi doğru uyguladığınızdan emin olmalısınız.

GÖLGE OYUNLARINA HAZIR MISINIZ?

Burnunuzun büyük olmasından, alnınızın geniş olmasından, elmacık kemiklerinizin fazla belirgin olmamasından, göz çevrenizin koyu renkte olmasından ve bunun gibi özelliklerinizden rahatsızlık duyuyor olabilirsiniz. Kendiniz için doğru kontür paletini seçtikten sonra yüzünüze uygulamanız için bilmeniz gereken bazı teknikler ve uygulama şekilleri var. Gölgeleme oyunları ile istediğiniz görünüme sahip olabilirsiniz.

Büyüklüğünden rahatsız olduğunuz ve küçük görünmesini istediğiniz bölgelere koyu renklerle bir hat şeklinde çizgiler çekin ve birbirini nötrlemesi için diğer yerleri açık tonlar ile doldurun. Örneğin burnunuzu olduğundan daha küçük göstermek istiyorsanız kenar kısımlarını kapatıcı ile, orta kısmını aydınlatıcı ile çizmeniz ve bunları karıştırarak gölgelendirme yapmanız amacınıza ulaşmanızı sağlayacaktır. Aynı işlemi yüzünüzdeki her bölgeye uygulayabilirsiniz.

Elmacık kemiklerinizi belirgin hale getirmek istiyorsanız yanağınızın üst kısmına aydınlatıcı, alt kısmına kapatıcı sürerek bunları dağıttığınızda istediğiniz görünüme sahip olabilirsiniz. Alt kısımdaki koyuluk, yanaklarınızı gölgeleyerek daha ince yanakların ve daha belirgin elmacık kemiklerinin oluşmasını sağlayabilir.

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