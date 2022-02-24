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Siz de klasik kot pantolonlardan sıkıldınız mı? İşte kot pantolonlarınıza bambaşka bir hava katacak süsleme teknikleri!

23.02.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gardıropların olmazsa olmazı kot pantolonlar, hem şık hem rahat giyim tercih edenlerin kombinlerindeki vazgeçilmez parçalardan biri. Uzun yıllar giyilebilen kot pantolonlardan bir süre sonra sıkılma ihtimaliniz ise yüksek. Peki, düşük maliyetler ve minik dokunuşlarla kot pantolonlarınıza renk katmaya ne dersiniz?

Siz de klasik kot pantolonlardan sıkıldınız mı? İşte kot pantolonlarınıza bambaşka bir hava katacak süsleme teknikleri!

Her renk ve desendeki üst giyimle kombinlenebilen kot pantolonlar, kadın erkek fark etmeksizin herkesi “Bugün ne giysem?” derdinden kurtarıyor. Neredeyse her gün giydiğiniz kot pantolonlardan sıkıldıysanız onlara farklı bir hava katacak süsleme tekniklerine başvurabilirsiniz. Haydi, bu tekniklere bir göz atalım!

KUMAŞ BOYASI İLE KOTLARINIZI RENKLENDİRİN

Kot pantolon süsleme alternatiflerinden biri, kumaş boyasıyla boyamak. Resim yeteneğine güvenenlerin harikalar yaratabileceği bir alternatif olmasının yanı sıra el becerisine güvenmeyenler için de kumaş boyamanın bir yolu var. Şablonlardan yardım alarak istediğiniz deseni kot pantolonunuza çizebilirsiniz.

  • Pantolonu kumaş boyasıyla istediğiniz şekilde boyayıp 24 saat bekleyin.

  • Kuruduğundan emin olduktan sonra buharsız ütüyle tersinden ütüleyin.

  • Bir mukavva ya da naylon poşet yardımıyla boyanın diğer kumaş yüzeyine geçmesini engelleyin.

DANTELLERLE SÜSLEYİN

  • Kot pantolonların yan dikişlerine, paçalarına ya da arka ceplerine danteller dikerek onlara göz alıcı bir şıklık katabilirsiniz.

  • Dantel işlemek için dikiş makinesine gerek yok. İğne iplikle de harika bir iş çıkarabilirsiniz.

İNCİ BONCUKLARDAN YARDIM ALIN

  • Kot pantolonların yan ceplerine çoktan aza doğru dikeceğiniz boncuklar, pantolonlarınıza şıklık katacak başka bir alternatif.

  • Sadece yan ceplere değil birkaç santim katladığınız paçalara inci boncuklar dikebilir, güzel bir süsleme yapabilirsiniz.

ÇAMAŞIR SUYU İLE DESEN VERİN

Eldeki imkanları değerlendirmek isteyenler için tam bir "Kendin yap!" projesi olan bu yöntem ile boyaya gerek kalmadan kot pantolonlarınızı renklendirebilirsiniz. Bunun için gereken malzemeler çamaşır suyu, 1 adet fırça ve mukavva ya da poşet.

  • Bir mukavva parçasına kalp, yıldız veya dilediğiniz herhangi bir deseni çizip mukavvanın içini çıkartın.

  • Oluşturduğunuz şablonu pantolonun üzerine koyup çamaşır suyuna batırdığınız fırça ile içini doldurun.

  • Çamaşır suyunun diğer kumaş yüzeyine geçmemesi için poşet ya da kalın bir mukavvadan faydalanabilirsiniz.

RENKLİ İPLERLE NAKIŞ İŞLEYİN

  • İşleme konusunda becerikliyseniz elinize iğne iplik alıp dilediğiniz gibi nakış yapabilirsiniz.

  • Kot pantolon süslemelerinde ilk göze çarpan noktalar genelde yan ve arka cepler. Kot kumaşta nakış yapmak zahmetli olsa da uğraşınıza değecek bir süsleme olduğunu göreceksiniz.


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