Siz de klasik kot pantolonlardan sıkıldınız mı? İşte kot pantolonlarınıza bambaşka bir hava katacak süsleme teknikleri!

Her renk ve desendeki üst giyimle kombinlenebilen kot pantolonlar, kadın erkek fark etmeksizin herkesi “Bugün ne giysem?” derdinden kurtarıyor. Neredeyse her gün giydiğiniz kot pantolonlardan sıkıldıysanız onlara farklı bir hava katacak süsleme tekniklerine başvurabilirsiniz. Haydi, bu tekniklere bir göz atalım!
Kot pantolon süsleme alternatiflerinden biri, kumaş boyasıyla boyamak. Resim yeteneğine güvenenlerin harikalar yaratabileceği bir alternatif olmasının yanı sıra el becerisine güvenmeyenler için de kumaş boyamanın bir yolu var. Şablonlardan yardım alarak istediğiniz deseni kot pantolonunuza çizebilirsiniz.
Pantolonu kumaş boyasıyla istediğiniz şekilde boyayıp 24 saat bekleyin.
Kuruduğundan emin olduktan sonra buharsız ütüyle tersinden ütüleyin.
Kot pantolonların yan dikişlerine, paçalarına ya da arka ceplerine danteller dikerek onlara göz alıcı bir şıklık katabilirsiniz.
Kot pantolonların yan ceplerine çoktan aza doğru dikeceğiniz boncuklar, pantolonlarınıza şıklık katacak başka bir alternatif.
Eldeki imkanları değerlendirmek isteyenler için tam bir "Kendin yap!" projesi olan bu yöntem ile boyaya gerek kalmadan kot pantolonlarınızı renklendirebilirsiniz. Bunun için gereken malzemeler çamaşır suyu, 1 adet fırça ve mukavva ya da poşet.
Bir mukavva parçasına kalp, yıldız veya dilediğiniz herhangi bir deseni çizip mukavvanın içini çıkartın.
Oluşturduğunuz şablonu pantolonun üzerine koyup çamaşır suyuna batırdığınız fırça ile içini doldurun.
İşleme konusunda becerikliyseniz elinize iğne iplik alıp dilediğiniz gibi nakış yapabilirsiniz.
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