Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Son dönemde en çok tercih edilen ürünlerden biri, robot süpürgeler. Hayatımıza büyük kolaylık sağlayan ve giderek daha da popüler hale gelen bu küçük kahramanlar artık evlerin olmazsa olmazı haline geldi. "Robot süpürge nasıl çalışır?" sorusuna en basit şekilde cevap vermek gerekirse bildiğimiz elektrikli süpürgelerin aksine insan gücü kullanmadan ve şarj ile çalıştığını söyleyebiliriz. Kullanım kolaylığı, küçük boyutları gibi işlevsel robot süpürge özellikleri bu ürünlerin giderek daha fazla tercih edilmelerini sağlıyor. Robot süpürge en ucuz modelden tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan kapsamlı modellere kadar bütün çeşitleriyle hayatımıza kolaylık katmaya devam ediyor. Dilerseniz en iyi robot süpürge tavsiyelerine gelin, birlikte bakalım.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Siyah Akıllı Robot Süpürge

Robot süpürge markaları denince akla ilk gelenlerden biri, Xiaomi. Kalitesi ile fark yaratan marka, robot süpürge ürünlerinde de kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmıyor. Kullanıcıları tarafından olumlu robot süpürge yorumları bulunan ve iddialı bir emiş gücüne sahip olan Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro, her köşeye ulaşarak derinlemesine ve etkili temizlik sağlıyor. Cihaz, paspas ve süpürme işlemini aynı anda yapabiliyor. Böylece hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Üstelik paspaslama modunu tek başına da kullanmak mümkün.

Ekstra hijyen isteyenlere de istediğini sunan ürün, aynı zamanda iki yönlü tekrarlı silme işlemini de yapıyor. Bu sayede "Acaba yeterince temiz oldu mu?" diye düşünmenize gerek kalmıyor. LDS lazer sistemi ile kolay ve gelişmiş bir haritalandırma sistemine sahip olan cihaz, alanın haritasını gerçek zamanlı olarak çıkarıyor. İlk temizlikten itibaren alanı kaydedebilir, isterseniz alanı farklı bölümlere de ayırabilirsiniz. Ayrıca internet ya da eşleşen ürün bilgilerinde değişiklik olduğunda robot süpürge resetleme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Su çıkışını kontrollü gerçekleştiren cihaz, ahşap zeminlere zarar vermiyor ve ıslaklık oluşturmuyor.

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iRobot Roomba 976 Robot Süpürge

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Eğer aradığınız şey, evcil hayvanınızın tüylerinden sizi kurtaran bir robot süpürge tavsiyesi ise doğru yerdesiniz. Sizi iRobot Roomba 976 Robot Süpürge ile tanıştıralım. 10 mikrona kadar küçük partikülleri kolaylıkla temizleyen cihaz 27 derecelik açı ile tasarlanmış fırçalara sahip. Bu fırçalar, ulaşılması zor alanlara rahatlıkla ulaşarak verimli bir temizlik sunuyor. Tüm toz ve alerjenlere karşı etkili özelliği sayesinde hem yerleri hem de evinizin havasını temizliyor. Evcil hayvan tüyleri ile sorun yaşayanlar için en iyi temizliği sunuyor. Ayrıca robot süpürge şarj olmuyor, diye endişelenmenize gerek yok. Çünkü şarjı azaldığında otomatik olarak şarj istasyonuna dönen cihaz yeterli şarj düzeyine ulaştığında yine otomatik olarak kaldığı yerden temizliğine devam ediyor.

Ürün, Wi-Fi özelliği sayesinde akıllı telefonunuzla uzaktan bağlantı kurabiliyor. Ayrıca cihazı istediğiniz gibi programlayarak evde olmadığınız zamanlarda da çalışmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik süpürgeyi Braavaa Jet M6 robot paspası ile eşleştirip süpürme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak paspas yapılması için de programlayabilirsiniz.

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iRobot Roomba i7+ Robot Süpürge

Sizi iRobot’un diğer bir harikası ile tanıştıralım: iRobot Roomba i7+ Robot Süpürge! iAdap 3.0 navigasyonu ve Wi-Fi özelliğinin yanı sıra bu süpürge, kendi toz hanesini kendisi temizleyebiliyor. Böylece yapmanız gereken ekstra bir iş çıkmıyor. Üstelik çocuğunuz için özel hijyen istiyorsanız, her alanı iki kere temizleyen bu cihaz tam size göre. Ürün ayrıca 10 ayrı harita kaydedebiliyor. Bu özelliği, geniş alanlar ve büyük evler için büyük kolaylık sunuyor. Evde olmadığınız zamanlarda da evinizin temizlenmesini isterseniz akıllı telefonunuz ile uzaktan bağlantı kurarak ürünü çalıştırabilirsiniz. Sanal duvar özelliği ile süpürgenin istemediğiniz alanlara girmesine engel olabilirsiniz. Örneğin evcil hayvanınızın mama alanından uzak durmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca 1 m² alan için kullanabileceğiniz Spot özelliği sayesinde mutfakta yere bir şey dökmek sizin için kabus olmaktan çıkıyor. Şeker gibi yere dökülen ürünler Spot özelliği sayesinde hızlıca temizleniyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Anker Eufy RoboVac G30 Hybrid Robot Süpürge

Robot süpürgenizde tek kullanımlık paspas mı olsun yoksa yıkanabilir mi? Artık seçim yapmanıza gerek yok. Eufy iki seçeneği de kullanabileceğiniz bir süpürge ile karşınızda. Size hem tek kullanımlık hem de yıkanabilen paspaslarıyla birlikte geliyor. Böylece istediğiniz zaman dilediğiniz paspası tercih edebilirsiniz. Ultra ince tasarıma sahip ürün, mobilyaların altına rahatlıkla ulaşarak maksimum temizliği sağlıyor. Düşmeyi engelleyen sensörü sayesinde merdivenler ve boşluklar için endişelenmenize de gerek yok. Temizliğe devam edemeyecek kadar şarjı azaldığında otomatik geri dönüş yaparak şarj istasyonuna dönen Anker Eufy RoboVac G30 Hybrid Robot Süpürge, %80 şarj olduğu zaman kaldığı alandan temizliğe devam ediyor. Böylece temizliği takip etmenize gerek kalmıyor. Dileğiniz zaman robot süpürge şarj istasyonu yerini değiştirme işlemi de yapabilirsiniz. Ayrıca temizlik sonunda ayrıntılı rapor alarak temizlik geçmişini de detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Ürün özelliklerini buradan inceleyebilirsiniz.

Roborock S5 Max Robot Süpürge

Halılarınızda oluşan kirler için özel bir temizlik mi arıyorsunuz? Roborock S5 Max Robot Süpürge tam size göre. Özel teknolojisi ile halılarınızda oluşan kiri haznesinde işliyor. Oluşan kiri tanımladıktan sonra bu kire özel temizlik yapan ürün, derinlemesine hijyen sunuyor. Roborock S5 Max Robot Süpürge'nin kurulumu ise oldukça kolay. Hiçbir şey yapmadan, kutudan çıkardığınız anda kullanıma başlayabilirsiniz. Zamanlama ayarı sayesinde ürünü istediğiniz zaman çalışmak üzere programlayabilirsiniz. Cihazı uzaktan ya da manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Islak yüzey temizliği için yüksek kapasitede sıvı tankına sahip. Farklı yüzeylerin yapısını algılayarak yüzeye uygun modda çalışan ürün, her alan ve kir için ayrı bir temizlik gerçekleştiriyor. Bu sayede inatçı kirler için endişelenmenize gerek kalmıyor.

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Hoover H-GO 300 HYDRO

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Haftalık temizliğinizi planlayarak kendinize vakit ayırmaya ne dersiniz? Öyleyse sizi Hoover GO 300 HYDRO Robot Süpürge ile tanıştıralım. Haftalık olarak belirleyeceğiniz bir temizlik programı sayesinde tekrar tekrar uğraşmanıza gerek kalmadan tüm evin temizliğini gerçekleştirebilirsiniz. Ürünü akıllı telefonunuz ile kontrol edebilirsiniz. 5 farklı temizlik moduna sahip süpürgenin HEPA filtresi kolayca yıkanabiliyor. Robot süpürge tamiri sizi korkutmasın. Ürün, fırçasız motor teknolojisi sayesinde yüksek verimlilik ve uzun yıllar sorunsuz kullanım imkanı sunuyor. 120 dakikaya varan çalışma süresi ile hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Yüksek manevra kabiliyetine sahip olan süpürge, sert ve düz zeminlerin yanı sıra halılarınız için de verimli temizlik sunuyor. Hem paspaslama yapabileceğiniz hem de süpürge özelliğine sahip cihazın şarj olma süresi ise ortalama olarak 4-5 saat.

Evinizin her köşesinde muhteşem temizliğin tadını çıkarmak istiyorsanız Hoover GO 300 HYDRO Robot Süpürgeyi buradan inceleyebilirsiniz.

Arzum Ar4301 Robotek X2 Moplu Akıllı Robot Süpürge

Benim robot süpürgem tüm engelleri aşmalı, diyorsanız Arzum Ar4301 Robotek X2 Moplu Akıllı Robot Süpürge sizin için iyi bir seçenek. Robot süpürge yüksekliği 1,7 cm'ye kadar tüm engelleri rahatça aşabiliyor. Bu sayede düz zeminden kolayca halıya geçiş yaparak kesintisiz temizlik olanağı sunuyor. 7 farklı temizlik moduna sahip olan süpürge, görünmeyen toz ve kirler üzerinde etkili hijyen sağlıyor. HEPA filtresi sayesinde alerjen ve tozları haznesinde hapsederek evinizde ferah bir hava oluşumuna imkan veriyor. 110 dakikaya varan temizleme süresinin ve 2000 pa yüksek emiş gücünün yanı sıra Arzum Ar4301 Robotek X2 Moplu Akıllı Robot Süpürge Türkçe uygulamaya sahip. Tüm bildirimleri de Türkçe sunan cihaz, bu özelliği ile size kolay kullanım imkanı tanıyor.

Ürün ayrıntıları için buraya tıklayabilirsiniz.

Electrolux PI92-6DGM Üçgen Tasarımlı Robot Süpürge

Sizin için önemli olan hızlı şarj özelliği ise Electrolux PI92-6DGM Üçgen Tasarımlı Robot Süpürge, size tam olarak istediğinizi sunuyor. Saniyede 1 milyon ölçüm noktasını işleyebilen bu akıllı süpürge, temizleyeceği alan için en iyi temizlik kararını verme özelliğine sahip. Ayrıca temizliğe başlamadan önce yerde bulunan nesneleri kaldırmanız da gerekmiyor. Lazer ve kamera tabanlı bir görüş sistemine sahip olan Electrolux PI92-6DGM Üçgen Tasarımlı Robot Süpürge haritalama konusundaki üstün özelliği sayesinde alanın haritasını eksiksiz çıkararak yerdeki nesnelerin kaldırılmasına gerek kalmadan her odaya özel temizlik olanağı sunuyor. Üçgen tasarıma sahip olan cihaz kıvrımları bulunan, dar kenar ve köşelere kolaylıkla ulaşarak derinlemesine temizlik sağlıyor. Akıllı telefon ile uzaktan kontrol ederek dilerseniz günlük temizlik programı oluşturabileceğiniz gibi hayali duvar özelliğini kullanarak istemediğiniz alanlara girişini de engelleyebilirsiniz.

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Robot Vakum Mop 2in1 Essential Kablosuz Süpürge

Bazen temizlik yaparken ikincil kirler oluşabiliyor. Bu durumda hem temizlik süresini uzatıyor hem de ekstra enerji harcanmasına neden oluyor. En iyi robot süpürgelerden biri olan Xiaomi Robot Vakum Mop 2in1 Essential Kablosuz Süpürge, üç aşamalı filtrasyon sistemi sayesinde hepimizin korkulu rüyası olan ikincil kirlerin oluşmasını önlüyor. Robot süpürge kullanımı ise oldukça kolay. Akıllı telefonunuzla kontrol edebilirsiniz. Ürün evin her köşesine erişerek maksimum hijyen sağlıyor. 15 çeşit sensöre sahip olan süpürge 20 mm yüksekliğe kadar olan tüm engelleri rahat bir şekilde aşıyor. Süper emiş gücünün yanı sıra jiroskop yardımı sayesinde akıllı yol planlama özelliği de bulunuyor. Bu sayede temizleyeceği odanın gerçek zamanlı haritasını çıkarabiliyor.

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Fakir Robert Rs 770 Akıllı Robot Süpürge

Eviniz dubleks ise ve her iki katı da hatırlayabilen bir robot süpürge önerisi isterseniz Fakir Robert RS 770 Akıllı Robot Süpürge, sizin için doğru bir tercih olacaktır. Ürün çoklu haritalandırma özelliği sayesinde evinizin ikinci katı için farklı bir harita çıkarıp kaydedebiliyor. Akıllı telefonunuzla kontrol edebileceğiniz ürün ile haftalık, günlük hatta saatlik temizleme programı çıkarabilirsiniz. Böylece her an değişen ihtiyaçlarınız için en uygun programı oluşturabilirsiniz. Uzun ömürlü bataryası size 150 dakika kesintisiz çalışma süresi sunuyor. Ayrıca 120 m²’ye kadar alanı tek seferde rahatlıkla temizliyor. Elektronik su deposuna sahip robot süpürge düşük, orta ve yüksek hızlarda damlatma yaparak zemine ve kire uygun temizlik yapıyor. Yüksek damlatma hızı aynı zamanda derin ısı paspaslama imkanı da tanıyor. Böylece günlük temizliğin dışında kirli yüzeyler için de ideal temizliği sağlıyor. Ürün, basınç modu ile halının tipini otomatik olarak belirliyor. Akıllı ses uygulaması ile Türkçe olarak sizi bilgilendiriyor.

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