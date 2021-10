Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Fakir Robert Rs 770 Akıllı Robot Süpürge



Eviniz dubleks ise ve her iki katı da hatırlayabilen bir robot süpürge önerisi isterseniz Fakir Robert RS 770 Akıllı Robot Süpürge, sizin için doğru bir tercih olacaktır. Ürün çoklu haritalandırma özelliği sayesinde evinizin ikinci katı için farklı bir harita çıkarıp kaydedebiliyor. Akıllı telefonunuzla kontrol edebileceğiniz ürün ile haftalık, günlük hatta saatlik temizleme programı çıkarabilirsiniz. Böylece her an değişen ihtiyaçlarınız için en uygun programı oluşturabilirsiniz. Uzun ömürlü bataryası size 150 dakika kesintisiz çalışma süresi sunuyor. Ayrıca 120 m²’ye kadar alanı tek seferde rahatlıkla temizliyor. Elektronik su deposuna sahip robot süpürge düşük, orta ve yüksek hızlarda damlatma yaparak zemine ve kire uygun temizlik yapıyor. Yüksek damlatma hızı aynı zamanda derin ısı paspaslama imkanı da tanıyor. Böylece günlük temizliğin dışında kirli yüzeyler için de ideal temizliği sağlıyor. Ürün, basınç modu ile halının tipini otomatik olarak belirliyor. Akıllı ses uygulaması ile Türkçe olarak sizi bilgilendiriyor.